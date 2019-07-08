Honda E идет в серию с слишком дорогим электрокаром

Honda представит первый серийный электрокар уже летом. Фото: autoblog.com

Honda представит первый серийный электрокар уже летом.

Honda E укомплектуют батареей на 33,5 кВт, что позволит проехать на одном заряде около 200 км. Зарядить аккумулятор можно до 80% за 30 мин., используя быстрое зарядное устройство мощностью 100 кВт.

В Honda считают, что авто ориентировано на городское использование и владельцы, скорее всего, будут использовать быстрые зарядные устройства реже, что может продлить срок службы аккумулятора. Автопроизводитель не сообщил, сколько времени потребуется, чтобы зарядить E от обычной электрической станции.

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Приводить автомобиль в движение будет электродвигатель мощностью 148 л.с. Авто сможет разгоняться до "сотни" примерно за 8 с.

В дизайне электрокара Honda пыталась смешать инновации и ретростиль. Кресла в авто обтянутые тканью, а на приборной панели есть элементы из дерева. Машина имеет 2 сенсорных информационно-развлекательных экрана.

Honda E после выпуска серийной версии будет стоить около $ 38 тыс. Авто значительно дороже, чем модели такого же класса, но других марок, в частности Renault Zoe или Opel Corsa-e. За ту же сумму можно приобрести кроссовер Kia e-Niro. Высокая цена еще и удивляет сравнительно скромными характеристиками электрокара. Об этом сообщили на tsn.ua.

Желающим получить первый электрокар японской марки Honda необходимо занять очередь и заплатить 900 евро.