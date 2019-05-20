Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе

Прототип Honda e. Фото: avtoklub.mk

Желающим получить первый электрокар японской марки Honda необходимо занять очередь и заплатить 900 евро.

Тех, кто забронирует Honda e, - пригласят в дилерские центры бренда уже после старта продаж электроавтомобиля. Тогда будет оформлен заказ и заключен договор купли-продажи машины.

Прототип 3-дверного хэтчбека имеет логотип марки Honda с синей подстветкой. Это решение явно намекает на экологичность транспортного средства. Среди особенностей этого электрокара - видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида. Информация о том, что делается за "бортом", выводится на мониторы в салоне, расположенные по обе стороны панели приборов.

Из Европы на Honda e поступило уже около 22 тыс. заказов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году

Согласно озвученным характеристикам, электрокар на одном заряде сможет проехать более 200 км по стандарту WLTP. Модель имеет функцию быстрой зарядки, с помощью которой аккумулятор можно заправить на 80% за 30 минут, - сообщили на сайте tsn.ua.

Старт продаж Honda e планируют на конец 2019-начало 2020 года. Ориентировочная цена - от $30 до 50 тыс.

Японская компания Mazda представит свой первый серийный электромобиль 2020-го.