Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3304
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6561
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65732
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1170
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1476
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2421
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 810
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 432
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6526
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8244
Фото
Все фото
3
12
18
3
5
Показали первый электромобиль Skoda
Показали первый электромобиль Skoda
&quot;Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом&quot;
"Машина должна быть элементом быта, а не ценностью, на которую собирают всем селом"
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Самое первое Porsche планируют продать за $20 млн
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Китайский бренд обогнал Tesla по продажам: изменения мирового рейтинга электромобилей 2019-го
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Экологический FIAT ворвался в пятерку лидеров: как изменился рынок электромобилей?
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 477
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 882
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1845
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9774
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1755
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 14:06

Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе

  Комментировать
Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе
Прототип Honda e. Фото: avtoklub.mk

Желающим получить первый электрокар японской марки Honda необходимо занять очередь и заплатить 900 евро.

Тех, кто забронирует Honda e, - пригласят в дилерские центры бренда уже после старта продаж электроавтомобиля. Тогда будет оформлен заказ и заключен договор купли-продажи машины.

Прототип 3-дверного хэтчбека имеет логотип марки Honda с синей подстветкой. Это решение явно намекает на экологичность транспортного средства. Среди особенностей этого электрокара - видеокамеры вместо наружных зеркал заднего вида. Информация о том, что делается за "бортом", выводится на мониторы в салоне, расположенные по обе стороны панели приборов.

Из Европы на Honda e поступило уже около 22 тыс. заказов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году

Согласно озвученным характеристикам, электрокар на одном заряде сможет проехать более 200 км по стандарту WLTP. Модель имеет функцию быстрой зарядки, с помощью которой аккумулятор можно заправить на 80% за 30 минут, - сообщили на сайте tsn.ua.

Старт продаж Honda e планируют на конец 2019-начало 2020 года. Ориентировочная цена - от $30 до 50 тыс.

Японская компания Mazda представит свой первый серийный электромобиль 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Honda запустила предзаказ на свой электрокар в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1033494
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 74249
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 42168
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 14118
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 13339
Авто
Renault представил маленький беспилотник
Renault представил маленький беспилотник Просмотров: 369
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году
Электромобиль Peugeot e-208 выпустят в этом году Просмотров: 1080
Tesla опередил всех: появился рейтинг самых динамичных электромобилей 2019
Tesla опередил всех: появился рейтинг самых динамичных электромобилей 2019 Просмотров: 1125
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
Ретроавтомобили, стильные домашние любимцы и выступление "Нумер 482" - стартует "Ретрофест"
6
 Просмотров: 882
Сколько аварий устроили евробляхари в прошлом году
Сколько аварий устроили евробляхари в прошлом году Просмотров: 729
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Зеленский распускает Раду
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
Голосов: 11789
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua