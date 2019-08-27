Компания Lexus представит свой первый электрокар на Токийском автосалоне осенью.
Электрокар будет похож на концепт LF-SA 2015 года, но испытает определенные адаптации под серийную модель. Машина, вероятно, будет напоминать и Smart, но с характерным для Lexus дизайном.
Представители компании сообщили, что электрокар отражает внешность будущих моделей бренда.
"Мы считаем, что наше будущее может напоминать этот дизайн", - сказал вице-президент Lexus Коджи Сато.
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Авто, вероятно, построят на совместной с Toyota платформе. Производители планируют выпустить десять электрических моделей до 2025 года.
В салоне машины будет пара экранов, которые станут основой для новой мультимедийно-развлекательной системы.
Детальнее по первому электрокару Lexus сообщат на автосалоне в Токио. Экомашина будет иметь и топливную версию. Об этом сообщили на tsn.ua.
В Берлине начал курсировать шестиместный автобус без водителя.
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