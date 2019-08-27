Lexus представит свой первый электрокар. Фото: из открытых источников

Компания Lexus представит свой первый электрокар на Токийском автосалоне осенью.

Электрокар будет похож на концепт LF-SA 2015 года, но испытает определенные адаптации под серийную модель. Машина, вероятно, будет напоминать и Smart, но с характерным для Lexus дизайном.

Представители компании сообщили, что электрокар отражает внешность будущих моделей бренда.

"Мы считаем, что наше будущее может напоминать этот дизайн", - сказал вице-президент Lexus Коджи Сато.

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Авто, вероятно, построят на совместной с Toyota платформе. Производители планируют выпустить десять электрических моделей до 2025 года.

В салоне машины будет пара экранов, которые станут основой для новой мультимедийно-развлекательной системы.

Детальнее по первому электрокару Lexus сообщат на автосалоне в Токио. Экомашина будет иметь и топливную версию. Об этом сообщили на tsn.ua.

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