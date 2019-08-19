Начали тестирование беспилотного электрического микроавтобуса

Беспилотный автобус начал курсировать в Берлине Фото: DW

С 16 августа в Берлине начал курсировать шестиместный автобус без водителя.

Электроавтобус курсирует в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной Тегельского озера, передает DW.

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Транспорт движется предварительно изученным 1,2 км маршрутом и ​​останавливается на четырех остановках. Автобус всегда открывает двери для входа и выхода. Скорость движения не превышает 15 км/ч.

Для проезда в нем билеты не нужны. В случае возникновения проблемной ситуации может вмешаться сопровождающий, который наблюдает за поездками в автобусе.

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