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четверг, 09 сентября 2021 17:54

Прайс запчастей на КамАЗ в интернет-магазине КамТех

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Транспортные средства КамАЗ получили большую популярность среди владельцев агропредприятий, производственных и строительных компаний, коммунальных служб. Высокопроизводительные автомобили предназначены для перевозки грузов разнообразных габаритов и объемов. Машины отличаются хорошей способностью функционировать в сложных климатических условиях при высоких нагрузках. Грузовики характеризуются надежностью, улучшенной прочностью и выносливостью, мощным мотором. Однако регулярная эксплуатация транспортных средств приводит к износу элементов и систем. Вследствие этого может появиться необходимость оперативной замены деталей и узлов. Владельцам автомобилей следует обратиться в компанию КамТех, где представлен большой прайс запчастей на КамАЗ. С помощью удобного каталога и фильтра клиенты интернет-магазина могут быстро найти необходимую деталь.

  запчасти камаз прайс
запчасти камаз прайс

Прайс запчастей на КамАЗ - огромный ассортимент новых деталей

Изготовление новых запчастей на грузовой автомобиль осуществляется в полном соответствии с европейскими стандартами качества. Магазин КамТех предлагает оптовым и розничным клиентам заказать товары по приемлемой цене в каталоге запчастей на КамАЗ. Здесь владельцы машин могут найти следующие типы деталей и узлов:

• Мотор. Можно подобрать коленвалы, поршнекомплекты, блоки цилиндров, клапаны, вкладыши, масляные насосы, валы отбора мощности.

• Топливная система. В магазине представлены топливные насосы высокого давления, воздушные фильтры, баки, турбокомпрессоры, патрубки.

• Система охлаждения. В наличии радиаторы, гидромуфты, термостаты, водяные насосы.

• Тормозная система. Представлены тормозные краны прицепа, накладки, барабаны, колодки, энергобатареи.

• Коробка передач. Клиенты найдут рычаги КПП, тяги, переключатели, валы, делители.

• Мосты и подвеска. Имеются редукторы, мосты, рессоры, подвески и амортизаторы, шасси, пальцы реактивной тяги.

В каталоге запчастей на КамАЗ интернет-магазина можно подобрать глушители, передние приемные трубы, металлорукава, выпускные патрубки, рули, рулевые колонки, шины, подшипники, метизы. Для выбора конкретной детали покупатели могут воспользоваться комфортной поисковой системой. В наличии имеются аккумуляторы, электромагнитные клапаны, датчики, кабеля, панели приборов, генераторы, стартеры, диски и вилки сцепления, корзины, карданные валы.

Также в каталоге запчастей на КамАЗ клиенты найдут краны и клапаны подъема кузова, подушки и пальцы, седельно-сцепные и подъемные устройства, платформы, оперения кабины, опрокидывающие платформы, разрывные муфты, кронштейны оси кузова. Для удобного ремонта в наличии имеются ключи ступицы, съемник форсунки, накидной ключ на 46.

  запчасти камаз цены
запчасти камаз цены

Почему следует сотрудничать с компанией КамТех?

Интернет-магазин КамТех предоставляет возможность купить деталь по доступной цене в каталоге запчастей на КамАЗ. Клиенты могут оплачивать продукцию с помощью платежного сервиса LiqPay либо банковскими карточками VISA/MASTERCARD, наличным и безналичным способом. Компания располагает тремя собственными складами, заполненными оригинальной и заводской продукцией, а также аналогами для КамАЗов. Запчасти быстро доставляются транспортными компаниями "Новая Почта", "ИнТайм", "SAT" в любой регион Украины. Для оптовых покупателей в магазине действует гибкая система скидок. Стоимость деталей на грузовики до 15% ниже рыночной цены.

Закажите новые комплектующие в каталоге запчастей на КамАЗ либо напишите письмо на электронный почтовый ящик, указав при этом свое имя и номер телефона.

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