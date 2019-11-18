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понедельник, 18 ноября 2019 11:50

Появились технические характеристики электрического седана BMW

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Автор: BMW
  Электрический седан BMW i4
Электрический седан BMW i4

Немецкий соперник Tesla Model 3 - электроседан BMW i4 дебютирует в 2021 году.

Транспортное средство получит литий-ионную батарею емкостью 80 кВт/ч и электромотор мощностью 530 л. с., сообщает CNET Roadshow.

До 100 км/ч машина разгоняется за 4 с. Максимальная скорость - 193 км/ч.

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i4 оборудуют аккумулятором пятого поколения с компактными ячейками. Запас хода электромобиля составит 600 км.

До 80% он будет заряжаться за 35 минут от зарядной станции на 150 кВт. Краткая подзарядка в течение 6 мин позволит проехать 100 км.

В течение следующих семи лет BMW планирует ввести в модельную гамму 25 электрифицированных автомобилей, включая гибридные.

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