Porsche показала процесс создания люксового электрокара

Porsche хочет выпускать 20 тыс. Электрокаров в год. Фото: "Обозреватель".

Компания Porsche показала процесс создания своего люксового электромобиля марки Taycan на заводе в немецком городе Штутгарт.

Видео разместили в сети YouTube. Авторы продемонстрировали все этапы производства машины, передает "Обозреватель".

Ролик начинается с создания кузова и заканчивается процессом тщательной проверки щелей готовой машины.

Завод Porsche, расположенный в районе Зуффенгаузен города Штутгарт, является главным местом производства Taycan. Сегодня на заводе работает около 1,5 тыс человек. Немецкий концерн планирует нанять еще 500 сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартовал 11-й Old Car Land

Сначала Porsche хотела производить почти 20 000 электромобилей Taycan в год. Впоследствии анонсировала увеличение поставок за повышенного спроса среди покупателей.

Подготовка автомобиля к зимнему сезону – это целый комплекс работ. Сюда входит антикоррозийная обработка, проверка аккумулятора, тормозных колодок, прочих систем автомобиля и даже комплектация багажника неизменными спутниками: скребком для стекла и лопатой для откапывания от снега. А одна из основных задач – переобуть машину к зиме. Рассмотрим, как, когда и где это лучше делать.