Показали обновленный Renault Captur

Автор: Autonews enault представил кроссовер Captur второго поколения

Французский автопроизводитель Renault представил кроссовер Captur второго поколения.

От своего предшественника автомобиль отличается C-образными элементами в фарах. Светодиодной сделали всю оптику. Также улучшили качество отделочных материалов, заявляют в компании.

Автомобиль получил платформу CMF-B. В длину он увеличился на 107 мм, в ширину добавил 19 мм, а высота выросла на 7 мм, сообщает Autonews.

В новинке установили вертикальный 9,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а аналоговую панель приборов заменили на цифровую с 10,2-дюймовым дисплеем. Рычаг коробки передач у машины сделали в виде джойстика.

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Новый Renault Captur получит гибридную силовую установку E-Tech Plug-in Hybrid, разработанную совместными усилиями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Машину оснастили 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором с 2-мя электродвигателями. В начале продаж покупателям предложат 1,5-литровый дизель мощностью 95 л.с. и 115 л.с. и литровым бензиновым 100-сильным мотором.

От 45 до 60 км кроссовер сможет проезжать на электричестве с максимальной скоростью до 135 км/ч. В начале каждой поездки при запуске двигателя машина будет двигаться в электрорежиме.

Премьера Renault Captur состоялась 5 лет назад. В продаже новинка выйдет в начале 2020-го.