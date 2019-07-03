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среда, 03 июля 2019 12:42

Крупнейший производитель машин в России остановил производство

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Крупнейший производитель машин в России остановил производство
Когда производство автомобилей возобновится - пока неизвестно. Фото: media.pogliad.ua

Российский АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства автомобилей.

Причиной стало то, что сорвались поставки автокомпонентов - сообщает ТАСС.

Производство остановили в городе Тольятти и Ижевске.

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"Группа АвтоВАЗ вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны Завода Автокомпонент (город Нижний Новгород)" - сообщили в компании.

В АвтоВАЗ вправе взыскать с поставщика убытки.

Когда производство возобновится - пока неизвестно.

"О возобновлении производства сообщат дополнительно", - отметили в компании.

АвтоВАЗ - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 000 машин. Группа АвтоВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Согласно информации на сайте ГК Автокомпонент, компания является крупным поставщиком изделий из пластмасс. ГК производит более 2200 видов продукции: от бамперов до топливных баков и деталей экстерьера и салона. Продукция группы компаний поставляется на конвейеры автомобильных концернов: Ford, Skoda, Volkswagen, Renault-Nissan, ГАЗ, ПАЗ, УАЗ, GM-Avtovaz и другие.

Американский автоконцерн Ford закрывает заводы в России. До конца июня производство легковых автомобилей прекратят.

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03
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