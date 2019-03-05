Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020

Фото: cdn2.autocentre.ua

Новый кроссовер Skoda Kamiq 2020 - долгожданный чешский автомобиль.

Компания очень долго наблюдала за своими потенциальными соперниками, которые один за другим выпускали на рынок свои городские кроссоверы, - пишет "Автоцентр".

Теперь Школа Камик, позаимствовав имя своего дальнего китайского брата, полностью готова покорять сердца молодых покупателей.

В компании обещают удивить невероятно просторным салоном. От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.

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В длину новый кроссовер Жаль достигает 4241 мм, в ширину - 1793 мм, а в высоту - 1531 мм. Колесная база составляет 2651 мм. Объем багажника - 400 л, а если сложить спинки кресел второго ряда - полезное пространство увеличится до 1395 л.

К моторной гамме вошли бензиновые агрегаты объемом 1 л (113 л.с., 200 Нм) и 1,5 л (148 л.с., 250 Нм), а также 1,6-литровый турбодизель (113 л.с. ., 250 Нм). На выбор будут доступны 6-ступенчатая МКПП или 7-ступенчатая DSG.

Новую Mazda 6 начали продавать в Украине в прошлом году. Это третье поколение модели после глубокого рейстайлинга. Автомобиль предлагается в двух кузовах - седан и универсал.