 
Ексклюзивы
1/5
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 270
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 468
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3492
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1125
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2196
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2034
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3825
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2529
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1188
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2925
Фото
Все фото
4
4
5
34
10
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Большие габариты и динамичный характер - тест-драйв новой Mazda 6
Большие габариты и динамичный характер - тест-драйв новой Mazda 6
Mazda выпустила новенький родстер MX-5
Mazda выпустила новенький родстер MX-5
Видео
Все видео
Как рекламируют популярные в мире электромобили
Как рекламируют популярные в мире электромобили
Автомобили Tesla оснастили уникальной функцией
Автомобили Tesla оснастили уникальной функцией
Как рекламируют любимые электромобили украинцев
Как рекламируют любимые электромобили украинцев
На видео сняли 15-километровые очереди евроблях
На видео сняли 15-километровые очереди евроблях
Как верблюд из снега автомобиль вытаскивал
Как верблюд из снега автомобиль вытаскивал
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2034
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1962
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1449
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 702
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 14:00

Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
4

  Комментировать

От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.
Фото: cdn2.autocentre.ua
От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.
От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.
От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.

Новый кроссовер Skoda Kamiq 2020 - долгожданный чешский автомобиль.

Компания очень долго наблюдала за своими потенциальными соперниками, которые один за другим выпускали на рынок свои городские кроссоверы, - пишет "Автоцентр".

Теперь Школа Камик, позаимствовав имя своего дальнего китайского брата, полностью готова покорять сердца молодых покупателей.
В компании обещают удивить невероятно просторным салоном. От китайского кроссовера, европейская модель полностью отличается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый на украинском учете Rolls-Royce за $ 600 тыс. заметили в Киеве

В длину новый кроссовер Жаль достигает 4241 мм, в ширину - 1793 мм, а в высоту - 1531 мм. Колесная база составляет 2651 мм. Объем багажника - 400 л, а если сложить спинки кресел второго ряда - полезное пространство увеличится до 1395 л.

К моторной гамме вошли бензиновые агрегаты объемом 1 л (113 л.с., 200 Нм) и 1,5 л (148 л.с., 250 Нм), а также 1,6-литровый турбодизель (113 л.с. ., 250 Нм). На выбор будут доступны 6-ступенчатая МКПП или 7-ступенчатая DSG.

Новую Mazda 6 начали продавать в Украине в прошлом году. Это третье поколение модели после глубокого рейстайлинга. Автомобиль предлагается в двух кузовах - седан и универсал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Выстрелил себе в висок: сегодня чтят память Романа Шухевича

Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие

Курением табака испанцы лечили 36 заболеваний

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 20126
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 3 Просмотров: 16749
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 16528
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 15625
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 11436
Авто
Volvo уменьшит максимальную скорость авто до 180 км/час
Volvo уменьшит максимальную скорость авто до 180 км/час Просмотров: 252
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
Авто принцессы Дианы продадут на аукционе
4
 Просмотров: 774
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине
5
 Просмотров: 6534
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
Похищенную фуру под Полтавой задержали в Киевской области
 Просмотров: 909
Показали самые длинные пробки, которые образовывали автомобили
Показали самые длинные пробки, которые образовывали автомобили Просмотров: 315
Больше всего комментируют
21
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
12
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
5
"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну
Голосов: 11074
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua