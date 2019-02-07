Большие габариты и динамичный характер - тест-драйв новой Mazda 6

Фото: Владимир Мукан

Новую Mazda 6 начали продавать в Украине в прошлом году. Это третье поколение модели после глубокого рейстайлинга. Автомобиль предлагается в двух кузовах - седан и универсал. Берем на тест-драйв машину в полной комплектации "топвинтер" с 2,5-литровым бензиновым двигателем на 194 л. С. и автоматической коробкой передач.

Знакомство

Красный седан с 19-дюймовыми колесами на легкосплавных дисках стоит на парковке компании "Авто Интернешнл" в Киеве. Внешне заметно, что кузов остался таким, как и раньше. Однако имеет другую лицевую панель, задние фонари и больше хромированных накладок. В общем легковушка стал солиднее и одновременно агрессивным на вид.

Если же прибегнуть подробнее изменениям, заметно, что в блокфары Mazda 6 встроили ходовые огни и противотуманки. Светодиодные фары могут автоматически переходить из ближнего на дальний свет и наоборот. Зато внизу бампера, где обычно устанавливают противотуманки, появились дополнительные дефлекторы с хромированными накладками. В корпусах боковых зеркал, над задним номерным знаком и под передней эмблемой установлены камеры.

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На крышке багажника с правой стороны размещена надпись SKYACTIV. Это означает, что все технологии в строении автомобиля оптимизированы - двигатель имеет лучший коэффициент полезного действия, кузов - больший процент прочной стали.

Автор: Владимир Мукан Mazda 6

Осматриваем багажник

Багажник отсек - вместительный, на 480 литров. Высота загрузки багажа - оптимальная, так же, как и ширина проема.

Петли крышки багажника спрятаны под обшивкой, чтобы не мешали багажа. С обеих сторон - небольшие пластиковые ниши для бутылок и банок.

Автор: Владимир Мукан Mazda 6

Есть ремень фиксирования груза. Под фальш-полом установлен органайзер с компрессором и ремкомплектом шин. Запасным колесом автомобиль не укомплектован.

Так же, как в Mazda 6 первого поколения, в новинке спинки задних сидений видкидуються с помощью специальных рычагов в багажнике

Автор: Владимир Мукан Mazda 6

Осматриваем салон

На заднем диване просторно, свободно поместятся трое взрослых. В подлокотнике в спинке сиденья есть два USB-порта, подстаканники и кнопки включения подогрева сидений. Это неудобно, потому что кнопки можно ненароком натиснутися. А когда трое пассажиров сзади, то добраться до выключателей сложно.

Заднее окно с сиденьем оснащено солнцезащитной шторой с электроприводом. Управлять ею можно только с торпеды.

Автор: Владимир Мукан Mazda 6

За рулем

Посадка на водительском кресле низкая. Однако ни боковые стойки, ни козырек панели приборов обзору не мешают. Торпеда сделана из мягкого пластика, обтянутая двумя видами кожи. Дверные карты отделаны деревом и алюминием.

Кнопок на торпеде немного, все установленные в ряд, как в БМВ. Регуляторы и переключатели центральной консоли отдают прохладой, сделанные из металла.

Передние кресла удобные, имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и память на несколько положений.

Автор: Владимир Мукан Mazda 6

Едем

Жму кнопку запуска двигателя, перевожу рычаг коробки передач на "драйв" - и отправляюсь. Управление автомобилем острое, подвеска - средней жесткости. Проезд через лежачие полицейские и ямы в салоне почувствуется больше чем в "Тойоте Кэмри". Однако в поворотах автомобиль значительно устойчивее, на неровностях машина не раскачивается.

Двигатель реагирует на нажатие педали газа без задержки, а передачи переключаются плавно.

Как только автомобиль разогнался свыше 10 км / ч, перестал работать сенсор центрального дисплея - чтобы водитель не отвлекался. На лобовом стекле появилась проекция с показателями скорости и указателями навигатора.

Проезжаю столичной ул. Крещатику. Меняю полосу, а не включив поворота - и руль в несколько раз становится тяжелее, оно, будто упирается. Так Mazda 6 защищает водителя от случайного выезда из своей полосы. Время от времени мелькают оранжевые иконки на краях боковых зеркал с предупреждением о машинах в мертвой зоне видимости.

Когда на ул. Богдана Хмельницкого пешеход выбежал на дорогу, на лобовом стекле появилась проекция в красной рамке "тормозите".

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В городе автомобиль потребляет около 9 литров горючего. На светофорах и кратковременных остановках электроника Mazda 6 глушит двигатель. Как только принимаю ногу с тормоза, он снова заводится.

Выезжаю на Бориспольскую трассу. До 100 км / ч "шестерка" ускоряется за 8 секунд. При 140 км / ч седан хорошо управляемый, чувствуется запас мощности.

На скорости до 80 км / ч при небольших нагрузках электроника Mazda 6 отключает два цилиндра для экономии горючего. Тогда потребление падает до 6 литров на 100 километров.

Новая Mazda 6 подойдет для дальних междугородних поездок и для активных водителей, поскольку у автомобиля динамичный спортивный режим и большая база. Она в паре с хорошо настроенной подвеской обеспечивает плавное прохождение седаном неровными участками дороги.