Почему больше всего автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта

Эксперт объяснил почему немецкие автомобили украинцы импортируют чаще всего Фото: Автотема

В первом полугодие 2019-го в Украину ввезли 304,6 тыс. легковых автомобилей.

Из всех импортируемых автомобилей - 38,1 тыс. новых автомобилей и 266,5 тыс. машин с пробегом. Общая таможенная стоимость всех транспортных средств составила $1,686 млрд.

Больше всего автомобилей с пробегом за этот период импортировали из Германии - 65,5 тыс. Из Литвы завезли и растаможили 52,5 тыс. машин. Третье место заняла Польша - 50,8 тыс. автомобилей. Такие данные предоставила Ассоциации автопроизводителей Украины.

"Большинство польских или литовских бывших в употреблении автомобилей, особенно те, которые старше 10 лет, попадают в эти страны из той же Германии, Франции или Нидерландов, - объясняет автоэксперт Тарас Брязгунов. - У немцев лучшие дороги и техническое обслуживание. Из-за их высоких доходов жители этого государства меняют автомобили каждые 3-4 года. В Германии невыгодно держать старый автомобиль из-за высоких налогов, экологических сборов и страхования. Нередко старые автомобили немцы просто утилизируют. Поэтому им целесообразнее продать свою машину украинцу и заработать, чем платить за ее переработку.

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Лидером в поставках новых легковых автомобилей стала Япония. Оттуда импортировали 8,5 тыс. машин. Румыния и Китай заняли второе и третье место. От них завезли - 4,7 тыс. И 4,2 тыс. новых автомобилей соответственно.

"Немецкий авторынок чрезвычайно большой и развит. Жители этой страны очень щепетильны и заботятся о своих машинах. У них нет "гаражных" сервисов, как у нас, а техобслуживание происходит в авторизованных станциях, имеющих лицензии от производителей, - добавляет Брязгунов. - Кроме этого, в немецких городах вводят запрет на эксплуатацию старых дизельных автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам "Евро-6". Соответственно, жители пытаются избавиться от таких транспортных средств и они падают в цене. Для украинского населения автомобиль даже стандарта "Евро-4" или "Евро-5" по привлекательной цене является выгодным приобретением.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ввозимых автомобилей в Украине выросла в 3,4 раза, а их цена увеличилась на 71%. Все из-за увеличения в импорте доли старых автомобилей с 59% в первом полугодии прошлого года до 87% в этом.