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среда, 28 августа 2019 17:17

"Укравтодор" будет взвешивать машины во время движения

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&quot;Укравтодор&quot; будет взвешивать машины во время движения
"Укравтодор" внедряет систему взвешивания машин во время движения. Фото: fastcar.co.uk

"Укравтодор" начал реализацию проекта по внедрению системы взвешивания в движении. Два из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 установят до 30-го августа.

В рамках реализации пилотного проекта внедряют систему взвешивания в движении (WIM). Функциональные точки планируют разместить на дорогах: М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Cлавомир Новак сообщил, что этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины.

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Чиновник говорит, что с помощью современных технических мероприятий - повысят безопасность дорожного движения, обеспечат сохранность автомобильных дорог от разрушения и позволят получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ.

За два-три года этот проект планируют расширить по всей стране. Система WіM должна стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

Проезд по украинским дорогам для грузовиков может стать платным

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Дата
28
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