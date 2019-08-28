"Укравтодор" будет взвешивать машины во время движения

"Укравтодор" внедряет систему взвешивания машин во время движения. Фото: fastcar.co.uk

"Укравтодор" начал реализацию проекта по внедрению системы взвешивания в движении. Два из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 установят до 30-го августа.

В рамках реализации пилотного проекта внедряют систему взвешивания в движении (WIM). Функциональные точки планируют разместить на дорогах: М-01, М-03, М-05, М-06, М-07.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Cлавомир Новак сообщил, что этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины.

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Чиновник говорит, что с помощью современных технических мероприятий - повысят безопасность дорожного движения, обеспечат сохранность автомобильных дорог от разрушения и позволят получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ.

За два-три года этот проект планируют расширить по всей стране. Система WіM должна стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы). Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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