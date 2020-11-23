Plymouth и Mercedes начале 1970 годов: нашли коллекцию ретроавтомобилей

Фото: VanDerBrink Auctions

На аукционе VanDerBrink в США выставили коллекцию довоенных автомобилей Plymouth. Ее собрал американский банкир Пол Едервид. 1-й автомобиль он приобрел несколько десятилетий назад. Но для его родственников хобби банкира стало настоящим открытием. Уникальную коллекцию нашли после смерти владельца в помещениях бывшего соляного месторождения. Насчитали 14 моделей Plymouth 1932 года выпуска. В коллекции Пола Едервида есть редкий кабриолет Phaeton. Их выпустили 259 единиц. В коллекции Пола Эдера 5 классических родстеров, трехосное купе и автомобиль, принадлежавший посольству Южной Африки.

В соляном месторождении, кроме Plymouth, нашли 50-летние реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, а также 4 DeSoto 1960 годов и 68-летний Dodge. Самые молодые экземпляры коллекционера - Mercedes 280cSE начала 1970-х и фургон-автовоз Chevrolet 1984 выпуска. Большинство моделей долгое время простояли без движения в помещении, поэтому покрыты толстым слоем пыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые показали удивительный Chevrolet Bel Air из гаража Брежнева

Редкий трехколесный автомобиль Bond Bug выставили на продажу. Таких осталось в мире несколько экземпляров. Их выпускали с 1970-го по 1973 годы. Малое авто вместительное внутри благодаря дверям "крыло чайки". В нем - 29 л. с.