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четверг, 05 декабря 2019 15:33

Отсрочку для "евроблях" поддержали в первом чтении

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Отсрочку для &quot;евроблях&quot; поддержали в первом чтении
Депутаты поддержали в первом чтении законопроект об отсрочке штрафов для "евроблях" Фото: 24tv.ua

В первом чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект об отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Законопроект №2288 поддержали 311 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

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Кроме этого, народные депутаты договорились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

Ранее правительство решило не применять штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранном регистрации до 1 января 2020 года.

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