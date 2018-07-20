От авиационных двигателей к автомобилям бизнес-класса - 5 фактов о компании BMW

20 июля 1917 зарегистрировали немецкую торговую марку BMW. Основал компанию Карл Фридрих Рапп. Изначально специализировалась на выпуске авиационных двигателей. Сейчас с конвейера сходят не только моторы, но и автомобили, мотоциклы и велосипеды. Девиз бренда - "Freude am Fahren" - с немецкой "За рулем с удовольствием".

Gazeta.ua подготовила 5 интересных фактов о компании

1. История "Баварского моторного завода" начинается с производства моторов для самолетов. Двигатели считали одними из самых надежных. До сих пор 132 мотор Hornet 132 считается одним из-лучших в истории.

Часто предприятие получало государственные заказы на выпуск моторов. Авиационные двигатели BMW использовали во многих самолетах 1930-х годов, в том числе в Junkers Ju 52. Компания также предоставляла моторы для Люфтваффе во время Второй мировой войны.

Автор: YouTube Junkers Ju 52

2. Когда завод по производству авиационных двигателей закрыли согласно Версальскому мирному договору, BMW выпустила свой первый мотоцикл R32 в 1923-м. После войны компании запретили выпускать технику. Когда в 1947-м запрет сняли, BMW выпустила мотоцикл. BMW R 24 стал первым послевоенным транспортным средством марки. Его производство стали за год.

Автор: 3dnews BMW R 24

3. Первый автомобиль компания выпустила в 1928-м. Это была лицензирована копия британской Austin 7. Лишь через четыре года BMW выпустила свой первый автомобиль - 3/15 PS.

Автор: 3dnews BMW 501

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После войны предприятие наладило производство автомобилей в 1951 году. Тогда выпустили BMW 501.

4. Первый логотип создали 1917-го. Компания начинала с производства авиадвигателей. Круг на эмблеме - стилизованный пропеллер. У него вписали аббревиатуру BMW - Баварские Моторные Заводы.

Автор: Юнит

В 1920-м эмблему видоизменили. Ее - разделили центр на 4 части с серебристо-белых и голубых треугольников. Это символ стали и неба. Кроме этого, белый и голубой являются традиционными цветами флага земли Бавария.

5. BMW использует для названий своих автомобилей не буквы, а цифры. Модель имеет трех-значный номер и одну-две буквы. Первая цифра - номер серии. Чем цифра больше, тем выше класс. Следующие две цифры - объем в литрах, умноженный на 10.

Автор: Autoua BMW X5

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Буквы означают другие особенности автомобилей. К примеру, D - дизель, М - Motorsport, I - инжекторный тип двигателя, X (xDrive) - полный привод.

Немецкая компания BMW выпустила эксклюзивную версию модели i3 и i8. Дизайнерские автомобили имеют двухцветную окраску кузова с четырехслойным напыления из 24-каратного золота. Модели назвали Starlight Edition.