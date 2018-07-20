От авиационных двигателей к автомобилям бизнес-класса - 5 фактов о компании BMW

20 июля 1917 зарегистрировали немецкую торговую марку BMW. Основал компанию Карл Фридрих Рапп. Изначально специализировалась на выпуске авиационных двигателей. Сейчас с конвейера сходят не только моторы, но и автомобили, мотоциклы и велосипеды. Девиз бренда - "Freude am Fahren" - с немецкой "За рулем с удовольствием".
Gazeta.ua подготовила 5 интересных фактов о компании
1. История "Баварского моторного завода" начинается с производства моторов для самолетов. Двигатели считали одними из самых надежных. До сих пор 132 мотор Hornet 132 считается одним из-лучших в истории.
Часто предприятие получало государственные заказы на выпуск моторов. Авиационные двигатели BMW использовали во многих самолетах 1930-х годов, в том числе в Junkers Ju 52. Компания также предоставляла моторы для Люфтваффе во время Второй мировой войны.
2. Когда завод по производству авиационных двигателей закрыли согласно Версальскому мирному договору, BMW выпустила свой первый мотоцикл R32 в 1923-м. После войны компании запретили выпускать технику. Когда в 1947-м запрет сняли, BMW выпустила мотоцикл. BMW R 24 стал первым послевоенным транспортным средством марки. Его производство стали за год.
3. Первый автомобиль компания выпустила в 1928-м. Это была лицензирована копия британской Austin 7. Лишь через четыре года BMW выпустила свой первый автомобиль - 3/15 PS.
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После войны предприятие наладило производство автомобилей в 1951 году. Тогда выпустили BMW 501.
4. Первый логотип создали 1917-го. Компания начинала с производства авиадвигателей. Круг на эмблеме - стилизованный пропеллер. У него вписали аббревиатуру BMW - Баварские Моторные Заводы.
В 1920-м эмблему видоизменили. Ее - разделили центр на 4 части с серебристо-белых и голубых треугольников. Это символ стали и неба. Кроме этого, белый и голубой являются традиционными цветами флага земли Бавария.
5. BMW использует для названий своих автомобилей не буквы, а цифры. Модель имеет трех-значный номер и одну-две буквы. Первая цифра - номер серии. Чем цифра больше, тем выше класс. Следующие две цифры - объем в литрах, умноженный на 10.
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Буквы означают другие особенности автомобилей. К примеру, D - дизель, М - Motorsport, I - инжекторный тип двигателя, X (xDrive) - полный привод.
Немецкая компания BMW выпустила эксклюзивную версию модели i3 и i8. Дизайнерские автомобили имеют двухцветную окраску кузова с четырехслойным напыления из 24-каратного золота. Модели назвали Starlight Edition.
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