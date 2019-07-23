Опубликовали тизер нового поколения Nissan Juke

В Сети публиковали очередной тизер следующего поколения модели Nissan Juke. Фото: autoevolution.com

В Сети публиковали очередной тизер следующего поколения модели Nissan Juke. Похоже кроссовер сохранит эпатажный дизайн.

Анонс позволяет составить впечатление по силуэтах кроссовера. Похоже, что передние крылья нового Juke станут больше и массивнее. На крыше появятся две выпуклости. Возможно так дизайнеры Nissan пытались оказать экстерьера машины больше спортивности.

Новый Juke, скорее всего, построят на одной из версий модульной платформы альянса Renault-Nissan, CMF-B. Ее уже взяли за основу для Renault Clio.

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Гамма силовых агрегатов должна стать шире. Ее представят как экономные так и "заряженные" двигатели. Обещают два компактных бензиновых турбодвигателя объемом 1,0 и 1,3 л. Между тем может появиться новый 1,5-литровый дизель. Вероятно, сохранят для Juke турбированное 1,6-литровое "сердце", что на предыдущем поколении внедорожника развивало более 200 л.с. Со временем, новое поколение кроссовера может освежить и полноценная гибридная установка.

Премьеру нового кроссовера Juke, Nissan планирует провести на специальном мероприятии, которое состоится 3 сентября.

Продажи новинки должны стартовать уже к концу 2019 года. Об этом сообщили на motor1.com.

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