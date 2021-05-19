Opel представил первый электрический рестомод Manta

Фото: Opel

Немецкая компания Opel представила электрический спорткар Manta GSe ElektroMOD. Он стал первым электрическим рестомодом в истории бренда.

Автомобиль Manta GSe ElektroMOD имеет четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он сочетает классический внешний вид и новые технологии для экологического автомобилестроения, информирует пресс-служба компании автопроизводителя.

"Модель Manta GSe демонстрирует энтузиазм, с которым мы создаем автомобили Opel. Уже многие модели компании являются электрическими. Теперь это касается и модели Manta GSe", - сказал генеральный директор Opel Майкл Лошеллер.

Пол века назад под капотом Manta находился 105-сильный бензиновый двигатель. Наследник получил 147-сильный электродвигатель, который обеспечивает 255 Нм крутящего момента непосредственно со старта. Вся эта мощь отправляется к задним колесам.

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Питание для электродвигателя обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 31 кВт, которая позволяет автомобилю преодолеть без остановки до 200 км. В движении заряжать батарею можно за счет системы рекуперации энергии торможения, а на парковке можно "питаться" от обычной розетки или трехфазной "скорой" зарядной станции. Для этого автомобиль снабдили встроенным зарядным блоком на 9 кВт.

Неоново-желтое покрытие ярко контрастирует с фирменным черным капотом. В колесных арках теперь установили 17-дюймовые легкосплавные диски от Ronal и шины 195/40 R17 спереди и 205/40 R17 сзади.

Спортивные "ковши", торпеда и карты дверей с комбинированной отделкой из кожи и алькантары украсили декоративными желтыми полосами. Спортивный руль Petri выполнено в стилистике 70-х. Завершающим элементом интерьера стала отделка потолка из алькантары.

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