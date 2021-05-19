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среда, 19 мая 2021 11:34

Opel представил первый электрический рестомод Manta
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Рестомод Manta может преодолеть 200 км на одном заряде
Фото: Opel
Рестомод Manta может преодолеть 200 км на одном заряде
Рестомод Manta может преодолеть 200 км на одном заряде
Рестомод Manta может преодолеть 200 км на одном заряде
Рестомод Manta может преодолеть 200 км на одном заряде

Немецкая компания Opel представила электрический спорткар Manta GSe ElektroMOD. Он стал первым электрическим рестомодом в истории бренда.

Автомобиль Manta GSe ElektroMOD имеет четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он сочетает классический внешний вид и новые технологии для экологического автомобилестроения, информирует пресс-служба компании автопроизводителя.

"Модель Manta GSe демонстрирует энтузиазм, с которым мы создаем автомобили Opel. Уже многие модели компании являются электрическими. Теперь это касается и модели Manta GSe", - сказал генеральный директор Opel Майкл Лошеллер.

Пол века назад под капотом Manta находился 105-сильный бензиновый двигатель. Наследник получил 147-сильный электродвигатель, который обеспечивает 255 Нм крутящего момента непосредственно со старта. Вся эта мощь отправляется к задним колесам.

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Питание для электродвигателя обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 31 кВт, которая позволяет автомобилю преодолеть без остановки до 200 км. В движении заряжать батарею можно за счет системы рекуперации энергии торможения, а на парковке можно "питаться" от обычной розетки или трехфазной "скорой" зарядной станции. Для этого автомобиль снабдили встроенным зарядным блоком на 9 кВт.

Неоново-желтое покрытие ярко контрастирует с фирменным черным капотом. В колесных арках теперь установили 17-дюймовые легкосплавные диски от Ronal и шины 195/40 R17 спереди и 205/40 R17 сзади.

Спортивные "ковши", торпеда и карты дверей с комбинированной отделкой из кожи и алькантары украсили декоративными желтыми полосами. Спортивный руль Petri выполнено в стилистике 70-х. Завершающим элементом интерьера стала отделка потолка из алькантары.

В Украине стартовали официальные продажи Volvo XC40 Recharge. Это первый электрический кроссовер в истории марки. Его стоимость начинается с 1,6 млн грн.

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19
мая

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