 
Ексклюзивы
1/5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
5 Просмотров: 837
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
1 Просмотров: 414
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 108
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 504
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1026
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1566
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5229
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 909
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 540
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 792
Фото
Все фото
7
7
4
5
5
400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo
400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo
Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд
Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд
Разгон до &quot;сотни&quot; за 4,5 с.: заметили самый мощный пикап в мире
Разгон до "сотни" за 4,5 с.: заметили самый мощный пикап в мире
Появились шпионские фото обновленного Porsche Cayenne
Появились шпионские фото обновленного Porsche Cayenne
Назвали самый популярный в Украине электромобиль
Назвали самый популярный в Украине электромобиль
Видео
Все видео
Машины первых лиц государства и эксклюзивные Rolls Royce - 28 мая стартует фестиваль ретроавтомобилей
Машины первых лиц государства и эксклюзивные Rolls Royce - 28 мая стартует фестиваль ретроавтомобилей
"Запорожец" превратили в мощный внедорожник
"Запорожец" превратили в мощный внедорожник
Возродили довоенную Skoda Popular
Возродили довоенную Skoda Popular
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
Когда состоится презентация первого автомобиля Apple
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 90
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 171
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 504
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 981
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 873
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 279
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
вторник, 18 мая 2021 04:25

400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo
7

  Комментировать

В Украине началась продажа Volvo XC40 Recharge
Фото: InfoCar
В Украине началась продажа Volvo XC40 Recharge
В Украине началась продажа Volvo XC40 Recharge
В Украине началась продажа Volvo XC40 Recharge
В Украине началась продажа Volvo XC40 Recharge

В Украине стартовали официальные продажи Volvo XC40 Recharge. Это первый электрический кроссовер в истории марки.

Его стоимость начинается с 1,6 млн грн, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль оснащен электрическим силовым агрегатом мощностью 408 л. с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с. Запас хода составляет 400 км. До 80% емкости батареи можно пополнить за 40 мин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили

XC40 Recharge стал первым автомобилем Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services.

В течение трех лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное обслуживание и Roadside Assistance — программу помощи в дороге.

В Украине первые экземпляры кроссовера ожидаются в июле 2021 года.

Hyundai Nexo в Австралии установил мировой рекорд по дальности хода на одном баке для водородного транспортного средства. Местный гонщик Брендан Ривз проехал на серийном авто из Мельбурна в небольшой провинциальный город Брокен-Хилл.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 14490
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 8469
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 7038
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
Три классные приемы на кухне, которые зря редко используют
8
 Просмотров: 5652
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4662
Авто
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
 Просмотров: 171
Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд
Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд
7
 Просмотров: 387
Разгон до "сотни" за 4,5 с.: заметили самый мощный пикап в мире
Разгон до "сотни" за 4,5 с.: заметили самый мощный пикап в мире
4
 Просмотров: 1458
Оригинальные BBS диски в Украине – обыкновенная реальность
Оригинальные BBS диски в Украине – обыкновенная реальность Просмотров: 63
Подписали законы о растаможивании евроблях
Подписали законы о растаможивании евроблях Просмотров: 522
Больше всего комментируют
25
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
7
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
5
"Я вам не Черновецкий" - Кличко обратился к "последователям Януковича"
5
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
Голосов: 16055
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть