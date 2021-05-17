400 км на одном заряде - стартовали продажи первого электрокара Volvo

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В Украине стартовали официальные продажи Volvo XC40 Recharge. Это первый электрический кроссовер в истории марки.

Его стоимость начинается с 1,6 млн грн, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль оснащен электрическим силовым агрегатом мощностью 408 л. с. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 с. Запас хода составляет 400 км. До 80% емкости батареи можно пополнить за 40 мин.

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XC40 Recharge стал первым автомобилем Volvo с новой системой мультимедиа на основе Google Automotive Services.

В течение трех лет покупатели электрокара получат гарантию на авто, регламентное обслуживание и Roadside Assistance — программу помощи в дороге.

В Украине первые экземпляры кроссовера ожидаются в июле 2021 года.

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