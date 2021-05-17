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понедельник, 17 мая 2021 12:14

Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд
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Австралийский гонщик установил рекорд на кроссовере Hyundai
Фото: Carscoops
Австралийский гонщик установил рекорд на кроссовере Hyundai
Австралийский гонщик установил рекорд на кроссовере Hyundai
Австралийский гонщик установил рекорд на кроссовере Hyundai
Австралийский гонщик установил рекорд на кроссовере Hyundai

Hyundai Nexo в Австралии установил мировой рекорд по дальности ходеа на одном баке для водородного транспортного средства. Местный гонщик Брендан Ривз проехал на серийном авто из Мельбурна в небольшой провинциальный город Брокен-Хилл.

Общая длина пути составила 887,5 км. Предыдущий мировой рекорд составлял 778 км. Его установил француз Бертран Пикар в 2019 году, информирует Carscoops.

Официальный пробег кроссовера Hyundai Nexo составляет 666 км по циклу WLTP.

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"Я всегда хотел установить мировой рекорд, но не мог предположить, что это получится таким образом, - сказал Бернанд Ривз. - Сразу увидел, что кроссовер Nexo знакомый и простой в управлении. Авто имеет удобные сиденья, большой запас хода и бесшумную электрическую трансмиссию".

Nexo преодолел путешествие за 13 ч. и 6 мин. со средней скоростью 66,9 км/ч. Во время путешествия он употребил 6,27 кг водорода.

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.

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