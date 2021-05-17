Hyundai Nexo установил новый мировой рекорд

Фото: Carscoops

Hyundai Nexo в Австралии установил мировой рекорд по дальности ходеа на одном баке для водородного транспортного средства. Местный гонщик Брендан Ривз проехал на серийном авто из Мельбурна в небольшой провинциальный город Брокен-Хилл.

Общая длина пути составила 887,5 км. Предыдущий мировой рекорд составлял 778 км. Его установил француз Бертран Пикар в 2019 году, информирует Carscoops.

Официальный пробег кроссовера Hyundai Nexo составляет 666 км по циклу WLTP.

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"Я всегда хотел установить мировой рекорд, но не мог предположить, что это получится таким образом, - сказал Бернанд Ривз. - Сразу увидел, что кроссовер Nexo знакомый и простой в управлении. Авто имеет удобные сиденья, большой запас хода и бесшумную электрическую трансмиссию".

Nexo преодолел путешествие за 13 ч. и 6 мин. со средней скоростью 66,9 км/ч. Во время путешествия он употребил 6,27 кг водорода.

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.