Разгон до "сотни" за 4,5 с.: заметили самый мощный пикап в мире

Фото: Виталий Стоянов

В Украине появился первый Ram 1500 TRX. Это самый мощный пикап в мире.

Сначала его заметили в Одессе, а затем на автовозе в Киеве, сообщает "ТопЖыр".

Модель редкая и лимитированная. Новый Ram 1500 TRX в США стоит $71 700, примерно 1 979 651 грн.

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Авто оснастили 6,2-литровым компрессорным V8 Hemi от Dodge Charger Hellcat и Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Он выдает 702 л. с. и имеет крутящий момент 880 Нм.

Автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 4,5 с. Максимальна скорость ограничена 190 км/ч.

У пикапа вырос до 300 мм клиренс, а также появились адаптивные амортизаторы Bilstein и огромные внедорожные шины.

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше. С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США.