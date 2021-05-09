Ford отзывает более 600 тысяч кроссоверов Explorer

С началу 2020 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек. Фото: Reuters

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. Об этом сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немецкие механики составили список самых проблемных авто

В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения. С начала 2020 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.

Как сообщали ранее, японская компания Honda намерена к 2040 году полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями.