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понедельник, 10 мая 2021 00:24

Ford отзывает более 600 тысяч кроссоверов Explorer

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Ford отзывает более 600 тысяч кроссоверов Explorer
С началу 2020 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек. Фото: Reuters

Американская автомобилестроительная компания Ford отзывает 616 967 кроссоверов Ford Explorer в США, поскольку у них могут отсоединяться заглушки рейлингов на крыше.

С просьбой произвести отзыв к компании обратилось Национальное управление безопасности дорожного движения США. Об этом сообщает Reuters.

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В случая необходимости дилер установит специальные штифты и заменит повреждения. С начала 2020 года о проблемах с рейлингами сообщили 11 человек.

Как сообщали ранее, японская компания Honda намерена к 2040 году полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями.

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