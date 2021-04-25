Компания Honda откажется от автомобилей с бензиновыми двигателями

Honda является первым японским автопроизводителем, который стремится полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями, включая гибридные модели. Фото: Reuters

Японская компания Honda намерена к 2040 году полностью отказаться от производства автомобилей с бензиновыми двигателями.

Такими планами на своей первой пресс конференции поделился новый президент компании Мибе Тошихиро. Об этом сообщает NHK.

"Японская автомобилестроительная компания Honda прилагает усилия в направлении более экологичного будущего. Компания стремится достичь к 2040 году цели, согласно которой все автомобили, продаваемые под маркой Honda, будут электрическими или на топливных элементах", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai представила компактный пикап Santa Cruz

Таким образом, Honda является первым японским автопроизводителем, который стремится полностью отказаться от автомобилей с бензиновыми двигателями, включая гибридные модели.

Ранее немецкая компания Volkswagen официально представила модернизированный Polo 2021. Модель получила стилистику нового Golf и некоторые технические особенности от Touareg.