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пятница, 23 апреля 2021 04:25

Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
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Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Фото: Volkswagen
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021
Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021

Немецкая компания Volkswagen официально представила модернизированный Polo 2021. Модель получила стилистику нового Golf и некоторые технические особенности от Touareg.

Основные визуальные изменения для Polo 2021 ограничиваются лишь оптикой и бамперами, сообщает пресс служба компании производителя.

Polo имеет климат-контроль с сенсорными кнопками управления. Также новой и стандартной для всей линейки является цифровая панель приборов. У базовых моделей – 8-дюймовая панель приборов и 6,5-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса. Для более дорогих комплектаций предназначены 25-дюймовые приборы и 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы.

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Без версии GTi для нового Polo пока доступны четыре двигателя на выбор. Все 1-литровые, трёхцилиндровые и с турбонаддувом, за исключением слабого MPi на 79 л. с. Самый мощный двигатель генерирует 109 л. с. Для более мощных версий доступен выбор между пятиступенчатой ​​механической или семискоростной автоматической трансмиссией DSG. Некоторые рынки также получат Polo с газовой установкой.

Новый Polo поступит в продажу в Европе в конце 2021 года. Цены объявят позже.

19 апреля в Шанхайском автосалоне презентовали четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка – Nissan Rogue. Его длина равна 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail.

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