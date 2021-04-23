Четыре двигателя на выбор: представили обновлённый Volkswagen Polo 2021

Немецкая компания Volkswagen официально представила модернизированный Polo 2021. Модель получила стилистику нового Golf и некоторые технические особенности от Touareg.
Основные визуальные изменения для Polo 2021 ограничиваются лишь оптикой и бамперами, сообщает пресс служба компании производителя.
Polo имеет климат-контроль с сенсорными кнопками управления. Также новой и стандартной для всей линейки является цифровая панель приборов. У базовых моделей – 8-дюймовая панель приборов и 6,5-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса. Для более дорогих комплектаций предназначены 25-дюймовые приборы и 9,2-дюймовый тачскрин медиасистемы.
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Без версии GTi для нового Polo пока доступны четыре двигателя на выбор. Все 1-литровые, трёхцилиндровые и с турбонаддувом, за исключением слабого MPi на 79 л. с. Самый мощный двигатель генерирует 109 л. с. Для более мощных версий доступен выбор между пятиступенчатой механической или семискоростной автоматической трансмиссией DSG. Некоторые рынки также получат Polo с газовой установкой.
Новый Polo поступит в продажу в Европе в конце 2021 года. Цены объявят позже.
19 апреля в Шанхайском автосалоне презентовали четвертое поколение кроссовера Nissan X-Trail. Еще в июле 2020 года показали брата-близнеца X-Trail для американского рынка – Nissan Rogue. Его длина равна 4648 мм, колесная база насчитывает 2706 мм. Такие габариты присущи и новому X-Trail.
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