Обнаружили кладбище брошенных такси

Фото: facebook.com

В сети появились фото "кладбища" с брошенными ЗАЗ-1103 Славута. Ранее эти авто использовались в такси.

Свалка желтых ЗАЗ-1103 расположена в Энергодаре Запорожской области. Судя по всему, автомобили постигла такая участь, после того, как их оператор обанкротился. Хотя не исключен другой вариант - владелец службы такси мог обновить парк автомобилей, а Славуты просто списал из-за их изношенности, сообщает MMR.

В таком состоянии автомобили находятся достаточно давно. Большое количество из них уже поржавело. Почти у всех отсутствуют детали, а несколько экземпляров разобрали на запчасти, оставив только кузов.

Есть ли среди них хотя бы один автомобиль на ходу, сказать сложно. Всего на импровизированном кладбище есть 16-17 Славут. Плюс еще 2 авто белого цвета. Это стандартные модификации авто, оснащенные 1,2-литровыми двигателями.

Какова будет дальнейшая судьба брошенных ЗАЗ-1103, неизвестно.

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ЗАЗ-1103 Славута производился на Запорожском автомобильном заводе с 1999 по 2011 год. Всего изготовили 140 614 автомобилей.