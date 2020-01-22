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среда, 22 января 2020 11:29

"Обходить закон точно будут": эксперт о новых налогах от продаж авто

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&quot;Обходить закон точно будут&quot;: эксперт о новых налогах от продаж авто
Продавать больше одного транспортного средства в год стало невыгодно. Фото: rivnepost.rv.ua

В Украине увеличили налог от продажи любого транспортного средства.

Ничего не нужно будет платить, если в течение года человек продаст только один автомобиль. За вторую машину в течение года - налог 5%. За продажу более двух авто в год, необходимо отдать 18% от цены транспортного средства.

"Такое изменение не является положительным, - говорит директор компании "Авто-Консалтинг" Олег Омельницкий. - Его сделали для того, чтобы стимулировать перекупов - людей, которые занимаются куплей-продажей автомобилей не в рамках предпринимательской деятельности, а как физические лица".

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Нововведение касается всех видов транспорта, от прицепов и мопедов до автобусов и тракторов. Соответствующий законопроект во втором чтении, которое прошло 16 января, приняла Верховная Рада Украины.

"Если человек уже продал один или два транспортных средства, то с третьим и последующими ему это в один год делать невыгодно, - добавляет автоэксперт, - как вариант, можно продать автомобиль по доверенности. То есть договориться, чтобы на следующий год покупатель снял его с учета и перерегистрировал машину на себя. Возможно зарегистрировать транспортное средство на третье лицо. Уверен, что обходить закон точно будут".

Министерство цифровой трансформации предлагает изменить налогообложение для IT-компаний. Предлагает ввести единый налог в размере 4-7% для юридических лиц без ограничения обращения.

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