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четверг, 22 июля 2021 15:38

Объявили украинские цены на новый Nissan Juke - шесть главных фактов о модели
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Скоро в Украине начнут продавать новое поколение японского компактного кроссовера Nissan Juke.

На этой неделе компания "Ниссан Мотор Украина" начала принимать заказы и объявила цены на новинку. Всего предлагают шесть комплектаций на выбор с различными вариантами коробки передач и одним силовым агрегатом.

Gazeta.ua получила от производителя шесть ответов на главные вопросы Nissan Juke.

Дизайн нового Nissan Juke перекликается с видом этой модели предыдущего поколения
Фото: nissan.ua
В некоторых комплектациях можно выбрать двухцветную окраску Nissan Juke
Во всех версиях Nissan Juke имеет светодиодные фары
В дорогих комплектациях на Nissan Juke устанавливают 19-дюймовые колесные диски
Задние двери нового Nissan Juke сделанные в таком же стиле, как и предыдущего поколения. Они скрыты

1. Чем отличается от предыдущего поколения внешне?

У нового Nissan Juke - другой кузов. Модель сохранила узнаваемые черты предыдущего поколения. Это видно по стилю исполнения лицевой части, формой кузова и концепцией. Однако внешне заметные и новые дизайнерские решения - более резкие ребра жесткости в плечевой линии кузова и угловатые задние фонари.

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Дневные ходовые огни теперь визуально сочетаются с линией решетки радиатора.

Головные фары оснастили Y-образными светодиодными зрачками.

Автор: nissan.ua
  В дорогих комплектациях на Nissan Juke устанавливают 19-дюймовые колесные диски
В дорогих комплектациях на Nissan Juke устанавливают 19-дюймовые колесные диски

2. Чем отличается салон и багажник?

Салон стал более просторным. Материалы отделки высокого уровня, чем раньше. Есть цветные акценты окраски кузова в различных зонах, сиденья спортивного типа. По центру торпеды - мультимедийная система нового поколения Nissan Connect, что позволяет использовать Apple CarPlay или Android Auto для обычных мобильных приложений, которые можно вывести на встроенный восьмидюймовый сенсорный дисплей в определенных комплектациях. Отдельные версии модели имеют акустическую систему Bose Personal Plus и восемь мощных динамиков Bose Ultra Nearfield, часть из которых встроены в подголовники передних сидений. Багажник стал больше на 20% - 422 л.

Автор: nissan.ua
  Новый Nissan Juke ускоряется до 100 км/ч за 11,5 секунд
Новый Nissan Juke ускоряется до 100 км/ч за 11,5 секунд

3. Какие двигатели и коробки передач?

Новый Nissan Juke имеет трехцилиндровый турбированный силовой агрегат объемом 1 л мощностью 114 л. с. В базовой комплектации его работу дополняет шестиступенчатая механическая коробка передач. В более дорогих комплектациях идет семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

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Автор: nissan.ua
  В салоне Nissan Juke можно вставки цвета машины
В салоне Nissan Juke можно вставки цвета машины

4. Какие характеристики нужно знать?

Привод может быть только передним. Клиренс машины - 17,2 см.

Расход топлива Nissan Juke по циклу WLTP для автомобилей с механической коробкой передач составляет от 5,9 л на 100 км и от 6 л для DCT. Водитель может выбрать режимы управления - Standard, Eco или Sport.

Ускорение модели до 100 км / ч - 11,5-11,8 с, в зависимости от коробки передач. А максимальная скорость составляет - 178 км/ч.

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Автор: nissan.ua
  Nissan Juke нового поколения имеет привод на передние колеса
Nissan Juke нового поколения имеет привод на передние колеса

5. Какие цены на авто в разных комплектациях?

Стоимость автомобиля стартует от 522 тыс. 900 грн. В машине за такую ​​цену в комплектации Visia будет бензиновый турбированный двигатель 1 л на 115 л. с. и механическая коробка передач, а также кондиционер, Full LED-фары, шесть подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности. Колесные диски устанавливать металлические штампованные 16-дюймовые.

В комплектации Acenta можно будет выбрать автоматическую коробку передач. Набор оснащение доповнять17-дюймовыми легкосплавными дисками, климат-контролем, большим сенсорным экраном, камерой заднего обзора, поддержкой Apple CarPlay® / Android Auto®, подогревом передних сидений. Стоить кроссовер в таком исполнении 579 тыс. 290 грн, а с "автоматом" - 623 тыс. 090 грн.

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N-Connecta будут предлагать только с автоматической коробкой передач. Дополнительно эта модификация будет иметь электрический подогрев лобового стекла, систему бесключевого доступа I-key, семидюймовый TFT дисплей на панели приборов, передний подлокотник. Стоимость такого варианта - 665 тыс. 400 грн.

Tekna имеет вставки из экокожи, передние и задние датчики парковки и систему кругового обзора. В подобном исполнении машина стоит 713 тыс. 570 грн.

Пятая комплектация называется N-Design. Она предусматривает дополнительную установку 19-дюймовых легкосплавных дисков, персонализацию дизайна салона и экстерьера, установление аудиосистемы Bose®. Стоимость Nissan Juke в такой комплектации - 798 тыс. 90 грн.

Самая дорогая комплектация - Enigma. В ней в дополнение к N-Connecta кузов красят в два цвета, устанавливают 19-дюймовые легкосплавные диски Akari черного цвета, клеят логотип Enigma, зеркала и крыша имеют вставки в стиле Enigma. Стоит кроссовер в такой комплектации 723 тыс. 350 грн.

Автор: nissan.ua
  Модель сохранила узнаваемые черты предыдущего поколения
Модель сохранила узнаваемые черты предыдущего поколения

6. Почему модель имеет такое название?

Как объясняют в компании "Ниссан Украина", джук - это прием выталкивания плечом в американском футболе. Этой моделью с необычным дизайном производитель бросил вызов конкурентам.

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Nissan Juke производят с 2010 года на заводе компании в Англии. В 2014-м модели провели рейстайлинг, а в 2018 году внесли ряд изменений в дизайн и оснащение. Всего за время выпуска модели первого поколения с конвейера сошло более 1,5 млн таких кроссоверов.

Автор: Владимир Мукан
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