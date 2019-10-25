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пятница, 25 октября 2019 16:37

Nissan представил новый электрический кроссовер Ariya
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Концепт Nissan Ariya
Фото: Nissan
Концепт Nissan Ariya
Концепт Nissan Ariya
Концепт Nissan Ariya
Концепт Nissan Ariya

Автомобиль был представлен на 46-м Токийском автосалоне.

23 октября состоялась премьера нового концепт-кара от Nissan. В компании долгое время выбирали имя для нового электромобиля, сообщают в Nissan Украина.

"В качестве нового символа концепции Nissan Intelligent Mobility модель Ariya представляет новую главу славной истории Nissan - бренда, преображающего жизнь людей. Мы чувствовали, что этот концептуальный автомобиль достоин того, чтобы носить незабываемое имя, - сказал исполнительный директор Nissan Motor Co Ясухиро Ямаучи. - После долгих раздумий мы выбрали слово Ariya, которое символизирует прогрессивное мышление и, одновременно, служит отражением прошлого".

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По словам представителей компании, имя Ariya символизирует целеустремленность автомобиля и его миссию - сделать вождение еще более уверенным, захватывающим и "подключенным".

"Этот концепт-кар отличается прекрасной аэродинамикой и мощью, - говорит старший вице-президент Nissan по глобальному дизайну Альфонсо Альбайса. - Он построен на революционной платформе, о которой мечтали наши инженеры и которая стала реальностью благодаря передовой электрической силовой установке и компоновке. Эта платформа вдохновила нашу глобальную команду дизайнеров: подумав, они придали инновациям, реализованным в автомобиле, эффектные формы. Ariya – имя, которое станет синонимом блестящего, нового взгляда Nissan на дизайн и конструирование".

Nissan Intelligent Mobility - концепция Nissan, принятая в 2016 году и призванная привести общество к более безопасному, экологичному и комфортному будущему.

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