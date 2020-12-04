Назвали 10 самых популярных легковых авто в Украине

В этом году легковушек купили на 5% меньше. Фото: unsplash

С января по ноябрь текущего года украинцы приобрели и зарегистрировали 75,6 тыс. новых легковых автомобилей.

Это почти на 5% меньше по сравнению с 2019 годом, передает Укравтопром.

Самым популярным автомобилем этого периода стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, который выбрали около 5 тыс. покупателей. На 2-м месте - Renault Duster с результатом 4,9 тыс. регистраций с начала года. На 3-м - KIA Sportage - 4,5 тыс. штук.

4-м по популярности был бюджетный автомобиль Renault Logan - 3,5 тыс. штук.

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Замыкает пятерку бестселлеров украинского рынка новых легковых автомобилей представитель французской автомобильной корпорации Renault - Renault Sandero. За 11 месяцев текущего года 2,9 тыс. автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

В десятку самых популярных моделей вошли: Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Ford Kuga и Mazda CX5.

В ноябре этого года украинцы приобрели и зарегистрировали 7,1 тыс. новых легковых авто. В результате, этот сегмент авторынка уменьшился почти на 17%.