Насколько снизилось производство автотранспорта в Украине

Производство автотранспорта в Украине уменьшилось на 40% Фото: Reuters

В июле на украинских заводах изготовили 236 единиц автотранспортной техники.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство уменьшилось на 62%, сообщает Укравтопром.

За январь-июль собрали 1783 легковых автомобиля, что на 42% меньше по сравнению с 2019-м. Коммерческих авто сделали 28 единиц, что на 39% меньше результата годичной давности. Автобусов - 311 штук (-31%).

Всего с начала 2020-го в Украине выпустили 2 122 единицы автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые 7 месяцев предыдущего года.

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В прошлом месяце из легковых авто в Украине изготавливали исключительно машины марки Skoda на заводе "Еврокар". Там собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019-го.

Выпуск коммерческих автомобилей в июле сократился на 84%, до 4 штук. Все сделали на заводе "Черкасский автобус". Однако производство автобусов выросло на 11%. Так, в течение месяца на 4 предприятиях сделали 60 единиц.

Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" - 25 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем - 24 автобуса. На ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовоярский завод.

В июле украинцы растаможили и зарегистрировали 799 электрокаров.