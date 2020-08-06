Названы самые популярные электромобили в Украине

Nissan Leaf стал самым популярным електромомбилем в Украине. Фото: ecotechnica.com.ua

В июле украинцы растаможили и зарегистрировали 799 электрокаров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля "зеленых" авто в Украине в этом году меньше на 6%, сообщает Укравтопром.

Всего с начала текущего года в Украине поставлены на учет 4315 единиц автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге. Из них 4112 штук - легковые авто, 202 - коммерческие и один автобус.

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Топ-5 самых популярных в Украине электрокаров:

Nissan Leaf - 234 регистрации;

Tesla Model 3 - 115 шт .;

Tesla Model S - 98 шт.;

Tesla Model X- 45 шт.;

Fiat 500е - 38 шт.

Глава компании Tesla Илон Маск признал, что его электромобили стоят дорого. Он пообещал выпустить модель по более доступной цене.