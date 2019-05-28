Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9

Фото: Владимир Мукан

Mazda СХ-9 второго поколения продают в Украине с прошлого года. Это самый большой внедорожник этого японского автопроизводителя. Машина имеет большую базу, 5 метров в длину и 7-местный салон.

Чтобы ближе познакомиться с внедорожником, берем его на тест-драйв.

Знакомимся

Как и в других моделях Mazda бампер автомобиля не выражен. Лицевая часть СХ-9 по-акульем наклонена вперед, фары зауженные. Это придает автомобилю агрессивный и одновременно уверенного вида. Хромированные молдинги по периметру кузова подчеркивают его статусность.

Благодаря хорошо подобранному дизайна колесных дисков, невысокой оконной линии дверей и узкими стойками кузова, автомобиль не выглядит громоздким.

Свесы бамперов средние, клиренс автомобиля - 22 см. Колесные арки, нижние части бамперов и пороги украшены черными неокрашенными пластиковыми накладками.

Автор: Владимир Мукан Mazda CX9

Осматриваем багажник

Автомобиль имеет электропривод дверцы багажника. Его можно открыть из салона, брелка и кнопкой на дверцы.

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Объем багажника со сложенным третьим рядом сидений составляет 830 литров. Отсек хорошо распланирован - у него широкий проем, низкая высота загрузки. Есть ниши для размещения мелких вещей, розетка на 12 В. фальш-полом докатка, а в ней - сабвуфер.

Салон Mazda СХ-9

Салон у автомобиля просторный. Между спинками передних сидений и задних почти 1 метр расстояния. Ширина дивана на втором ряду достаточно для преодоления длинных расстояний.

Автор: Владимир Мукан Mazda CX9

Всего на втором ряду производителем предусмотрено немало решений для удобства пассажиров - можно подсовывать кресла вперед-назад, изменять угол наклона спинки, менять климатические установки. А в жару можно воспользоваться оконными шторками, как Mazda 6.

Отбросив спинки задних сидений, можно добраться на третий ряд. Он предназначен для двух пассажиров. Для них предусмотрены подстаканники, динамики и дефлекторы воздуха. Там места больше чем обычно бывает в автомобилях подобного класса. У людей ростом 175 сантиметров позади председатель в потолок упираться не будет.

За рулем

На водительском месте ощущаются масштабы автомобиля. Каждая деталь подчеркивает размеры автомобиля - рычаг коробки передач установлен на специальном подиуме. Подлокотник между передними сиденьями - широкий, состоит из двух частей. Экран мультимедийной системы также значительно больше, чем у других машин другого класса этого производителя.

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Салон собран добротно - пластик вокруг мягкий, есть вставки из кожи и алюминия. Все узлы управления размещены в тех местах, что и в других Mazda - управление мультимедийной системой осуществляется на центральном тоннеле между сиденьями, там же расположен регулятор звука.

Автор: Владимир Мукан Mazda CX9

Сами же передние сиденья довольно широкими, без ощутимой боковой поддержки. К сожалению, на консоли возле центрального джойстика нет кнопки переключения камер, как у Mazda 6, потому что спереди она и не установлена. Кстати, она бы там не помешала, учитывая размеры внедорожника.

Панель приборов сделана в классическом стиле, все показатели считываются хорошо. Удобно, что есть проекционный дисплей. Он не только показывает скорость, но и отражает запрете знаки, стрелки и указатели направлений навигатора.

Едем

Автомобиль заводится с кнопки. Только запустил агрегат, однако это видно только на панели приборов. Шума двигателя и характерной вибрации неслышно. Производитель утверждает, что модель имеет 20 килограммов шумоизоляции и является самой тихой в классе.

Автор: Владимир Мукан Mazda CX9

Перевожу рычаг коробки передач в "драйв", выбираю "обычный режим езды". Кроме этого, есть еще спортивный. Отправляюсь.

Несмотря на массу в две тонны и 5-метровый кузов, руководствуется "Мазда" очень легко. Рулевое курирование точное, практически нет люфта. Благодаря большой базе автомобиль имеет неплохую плавность хода. При этом на средних неровностях кузов не раскачивается.

Автор: Владимир Мукан Mazda CX9

Автомобиль полноприводный, однако он не имеет блокировку дифференциалов и принудительного подключения полного привода. Полный привод включается тогда, когда передние колеса начинают пробуксовывать.

Двигатель мгновенно реагирует на педаль газа. Для ускорения до "сотни" ему нужно не более 8 секунд. У него огромный запас мощности, с которого он уравнивает процентов 10-15.

На трассе автомобиль чувствует себя уверенно. Едет как по рельсам. Благодаря правильным настройкам подвески, кажется, что мы движемся над землей. Машина без напряга держит скорость 180 километров в час и хорошо входит в повороты.