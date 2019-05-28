 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 1107
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
3 Просмотров: 1989
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3195
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4050
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4410
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2304
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4086
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
33
12
7
5
11
Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9
Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Космическую Tesla Rоadster Илона Маска уже привезли в Киев - сегодня стартует выставка Plug in
Видео
Все видео
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Настоящая мощь - украинский КрАЗ спас голландскую фуру
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Сеть подорвало видео про первый украинский электрокар "Тарас: Реве та стоне edition"
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Показали самый быстрый разгон нового электромобиля Tesla
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Пенсионер собрал уникальный автомобиль-амфибию
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Украинец создал "Запорожец-грузовик"
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 639
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6606
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2988
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 954
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 18:09

Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9
33

  Комментировать

Mazda CX9
Фото: Владимир Мукан
Mazda CX9
Mazda CX9
Mazda CX9
Mazda CX9

Mazda СХ-9 второго поколения продают в Украине с прошлого года. Это самый большой внедорожник этого японского автопроизводителя. Машина имеет большую базу, 5 метров в длину и 7-местный салон.

Чтобы ближе познакомиться с внедорожником, берем его на тест-драйв.

Знакомимся

Как и в других моделях Mazda бампер автомобиля не выражен. Лицевая часть СХ-9 по-акульем наклонена вперед, фары зауженные. Это придает автомобилю агрессивный и одновременно уверенного вида. Хромированные молдинги по периметру кузова подчеркивают его статусность.

Благодаря хорошо подобранному дизайна колесных дисков, невысокой оконной линии дверей и узкими стойками кузова, автомобиль не выглядит громоздким.

Свесы бамперов средние, клиренс автомобиля - 22 см. Колесные арки, нижние части бамперов и пороги украшены черными неокрашенными пластиковыми накладками.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX9
Mazda CX9

Осматриваем багажник

Автомобиль имеет электропривод дверцы багажника. Его можно открыть из салона, брелка и кнопкой на дверцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компактный кузов и динамичные настройки - как едет Mazda СХ3

Объем багажника со сложенным третьим рядом сидений составляет 830 литров. Отсек хорошо распланирован - у него широкий проем, низкая высота загрузки. Есть ниши для размещения мелких вещей, розетка на 12 В. фальш-полом докатка, а в ней - сабвуфер.

Салон Mazda СХ-9

Салон у автомобиля просторный. Между спинками передних сидений и задних почти 1 метр расстояния. Ширина дивана на втором ряду достаточно для преодоления длинных расстояний.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX9
Mazda CX9

Всего на втором ряду производителем предусмотрено немало решений для удобства пассажиров - можно подсовывать кресла вперед-назад, изменять угол наклона спинки, менять климатические установки. А в жару можно воспользоваться оконными шторками, как Mazda 6.

Отбросив спинки задних сидений, можно добраться на третий ряд. Он предназначен для двух пассажиров. Для них предусмотрены подстаканники, динамики и дефлекторы воздуха. Там места больше чем обычно бывает в автомобилях подобного класса. У людей ростом 175 сантиметров позади председатель в потолок упираться не будет.

За рулем

На водительском месте ощущаются масштабы автомобиля. Каждая деталь подчеркивает размеры автомобиля - рычаг коробки передач установлен на специальном подиуме. Подлокотник между передними сиденьями - широкий, состоит из двух частей. Экран мультимедийной системы также значительно больше, чем у других машин другого класса этого производителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большие габариты и динамичный характер - тест-драйв новой Mazda 6

Салон собран добротно - пластик вокруг мягкий, есть вставки из кожи и алюминия. Все узлы управления размещены в тех местах, что и в других Mazda - управление мультимедийной системой осуществляется на центральном тоннеле между сиденьями, там же расположен регулятор звука.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX9
Mazda CX9

Сами же передние сиденья довольно широкими, без ощутимой боковой поддержки. К сожалению, на консоли возле центрального джойстика нет кнопки переключения камер, как у Mazda 6, потому что спереди она и не установлена. Кстати, она бы там не помешала, учитывая размеры внедорожника.

Панель приборов сделана в классическом стиле, все показатели считываются хорошо. Удобно, что есть проекционный дисплей. Он не только показывает скорость, но и отражает запрете знаки, стрелки и указатели направлений навигатора.

Едем

Автомобиль заводится с кнопки. Только запустил агрегат, однако это видно только на панели приборов. Шума двигателя и характерной вибрации неслышно. Производитель утверждает, что модель имеет 20 килограммов шумоизоляции и является самой тихой в классе.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX9
Mazda CX9

Перевожу рычаг коробки передач в "драйв", выбираю "обычный режим езды". Кроме этого, есть еще спортивный. Отправляюсь.

Несмотря на массу в две тонны и 5-метровый кузов, руководствуется "Мазда" очень легко. Рулевое курирование точное, практически нет люфта. Благодаря большой базе автомобиль имеет неплохую плавность хода. При этом на средних неровностях кузов не раскачивается.

Автор: Владимир Мукан
  Mazda CX9
Mazda CX9

Автомобиль полноприводный, однако он не имеет блокировку дифференциалов и принудительного подключения полного привода. Полный привод включается тогда, когда передние колеса начинают пробуксовывать.

Двигатель мгновенно реагирует на педаль газа. Для ускорения до "сотни" ему нужно не более 8 секунд. У него огромный запас мощности, с которого он уравнивает процентов 10-15.

На трассе автомобиль чувствует себя уверенно. Едет как по рельсам. Благодаря правильным настройкам подвески, кажется, что мы движемся над землей. Машина без напряга держит скорость 180 километров в час и хорошо входит в повороты.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Большой салон и малый аппетит - тест-драйв дизельного Nissan X-Trail
Большой салон и малый аппетит - тест-драйв дизельного Nissan X-Trail Просмотров: 3422
Мощный 6-цилиндровый двигатель и море электроники - тест-драйв Infiniti Q70
Мощный 6-цилиндровый двигатель и море электроники - тест-драйв Infiniti Q70 5 Просмотров: 5663
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke
Спортивная управляемость и яркий дизайн - тест-драйв Nissan Juke Просмотров: 1844
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai
Хорошая управляемость и богатая комплектация - тест-драйв нового Nissan Qashqai 1 Просмотров: 3772
Сейчас вы читаете новость «Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Шумная и пафосная: как основали музыкальную премию "Грэмми"

Грузинский реформатор верил в перемены в Украине

Священникам разрешили нарушать тайну исповеди

Украина и Россия поделили Черноморский флот

"Динамо" возродилось после победы над "Спартаком"

Бессарабия вошла в состав России

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 184911
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 3 Просмотров: 115558
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 29055
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 27326
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24624
Авто
В апреле украинцы покупали машины по $30 тыс.
В апреле украинцы покупали машины по $30 тыс. Просмотров: 342
Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень
Увеличат размер штрафа за непристегнутый ремень Просмотров: 4734
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
12
 Просмотров: 7993
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию
Заряжает электрокары за 20 мин. - в Британии построили сверхбыструю зарядную станцию Просмотров: 495
Электронные парковки и "открытый бюджет" - когда Киев станет "умным" городом
Электронные парковки и "открытый бюджет" - когда Киев станет "умным" городом Просмотров: 180
Больше всего комментируют
7
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
4
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
3
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
3
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
Голосов: 11912
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua