Найбільші розміри і 7 сидінь - Mazda СХ-9

Mazda СХ-9 второго поколения продают в Украине с прошлого года. Это самый большой внедорожник этого японского автопроизводителя. Машина имеет большую базу, 5 метров в длину и 7-местный салон.
Чтобы ближе познакомиться с внедорожником, берем его на тест-драйв.
Знакомимся
Как и в других моделях Mazda бампер автомобиля не выражен. Лицевая часть СХ-9 по-акульем наклонена вперед, фары зауженные. Это придает автомобилю агрессивный и одновременно уверенного вида. Хромированные молдинги по периметру кузова подчеркивают его статусность.
Благодаря хорошо подобранному дизайна колесных дисков, невысокой оконной линии дверей и узкими стойками кузова, автомобиль не выглядит громоздким.
Свесы бамперов средние, клиренс автомобиля - 22 см. Колесные арки, нижние части бамперов и пороги украшены черными неокрашенными пластиковыми накладками.
Осматриваем багажник
Автомобиль имеет электропривод дверцы багажника. Его можно открыть из салона, брелка и кнопкой на дверцы.
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Объем багажника со сложенным третьим рядом сидений составляет 830 литров. Отсек хорошо распланирован - у него широкий проем, низкая высота загрузки. Есть ниши для размещения мелких вещей, розетка на 12 В. фальш-полом докатка, а в ней - сабвуфер.
Салон Mazda СХ-9
Салон у автомобиля просторный. Между спинками передних сидений и задних почти 1 метр расстояния. Ширина дивана на втором ряду достаточно для преодоления длинных расстояний.
Всего на втором ряду производителем предусмотрено немало решений для удобства пассажиров - можно подсовывать кресла вперед-назад, изменять угол наклона спинки, менять климатические установки. А в жару можно воспользоваться оконными шторками, как Mazda 6.
Отбросив спинки задних сидений, можно добраться на третий ряд. Он предназначен для двух пассажиров. Для них предусмотрены подстаканники, динамики и дефлекторы воздуха. Там места больше чем обычно бывает в автомобилях подобного класса. У людей ростом 175 сантиметров позади председатель в потолок упираться не будет.
За рулем
На водительском месте ощущаются масштабы автомобиля. Каждая деталь подчеркивает размеры автомобиля - рычаг коробки передач установлен на специальном подиуме. Подлокотник между передними сиденьями - широкий, состоит из двух частей. Экран мультимедийной системы также значительно больше, чем у других машин другого класса этого производителя.
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Салон собран добротно - пластик вокруг мягкий, есть вставки из кожи и алюминия. Все узлы управления размещены в тех местах, что и в других Mazda - управление мультимедийной системой осуществляется на центральном тоннеле между сиденьями, там же расположен регулятор звука.
Сами же передние сиденья довольно широкими, без ощутимой боковой поддержки. К сожалению, на консоли возле центрального джойстика нет кнопки переключения камер, как у Mazda 6, потому что спереди она и не установлена. Кстати, она бы там не помешала, учитывая размеры внедорожника.
Панель приборов сделана в классическом стиле, все показатели считываются хорошо. Удобно, что есть проекционный дисплей. Он не только показывает скорость, но и отражает запрете знаки, стрелки и указатели направлений навигатора.
Едем
Автомобиль заводится с кнопки. Только запустил агрегат, однако это видно только на панели приборов. Шума двигателя и характерной вибрации неслышно. Производитель утверждает, что модель имеет 20 килограммов шумоизоляции и является самой тихой в классе.
Перевожу рычаг коробки передач в "драйв", выбираю "обычный режим езды". Кроме этого, есть еще спортивный. Отправляюсь.
Несмотря на массу в две тонны и 5-метровый кузов, руководствуется "Мазда" очень легко. Рулевое курирование точное, практически нет люфта. Благодаря большой базе автомобиль имеет неплохую плавность хода. При этом на средних неровностях кузов не раскачивается.
Автомобиль полноприводный, однако он не имеет блокировку дифференциалов и принудительного подключения полного привода. Полный привод включается тогда, когда передние колеса начинают пробуксовывать.
Двигатель мгновенно реагирует на педаль газа. Для ускорения до "сотни" ему нужно не более 8 секунд. У него огромный запас мощности, с которого он уравнивает процентов 10-15.
На трассе автомобиль чувствует себя уверенно. Едет как по рельсам. Благодаря правильным настройкам подвески, кажется, что мы движемся над землей. Машина без напряга держит скорость 180 километров в час и хорошо входит в повороты.
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