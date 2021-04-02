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пятница, 02 апреля 2021 11:28

Начали выдавать водительские удостоверения нового образца

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Начали выдавать водительские удостоверения нового образца
Начали выдавать водительские удостоверения нового образца фото: Головний сервісний центр МВС

Вчера в Киевской области выдали первый обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения. Соответствующие бланки утвердил Кабмин в сентябре 2020 года.

Выдача новых бланков документов водителя "приблизит Украину к европейскому подражания", считают в Главном сервисном центре МВД.

"В Киевской области впервые выдали обновленный пластиковый бланк водительского удостоверения при его обмене. Эта инновация постепенно придет и в другие регионы. Стоит дождаться окончания еще старых образцов бланков", - сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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Украинцы смогут платить за парковку в платежных терминалах или банковских автоматах. Эти способы добавляются к привычной оплате смартфоном. Соответствующий проект постановления приняли на заседании Кабмина.

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