Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5374
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 711
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3357
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1828
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1881
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6453
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9585
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
6
5
6
4
3
2 тыс. &quot;лошадок&quot; и 400 км пробега на электротяге - Lotus представила первый экогиперкар
2 тыс. "лошадок" и 400 км пробега на электротяге - Lotus представила первый экогиперкар
Продают &quot;Запорожец&quot;, что ездит на дровах
Продают "Запорожец", что ездит на дровах
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini
Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini
Видео
Все видео
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Volvo выпустил военный броневик
Volvo выпустил военный броневик
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Стартап Refraction создал роботов-курьеров
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 909
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2439
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1134
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 18
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
четверг, 25 июля 2019 14:36

Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport

  Комментировать
Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport
Компания Mitsubishi Motors рассекретила рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport. Фото: unian.ua

Компания Mitsubishi Motors рассекретила рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport получил дизайн в стиле рестайлингового пикапа L200, с которым он построен на одном шасси.

Внедорожник сделали согласно дизайнерским направлением Mitsubishi - Dynamic Shield.

Машина получила измененный, спортивнее бампер, а также слегка модернизированную радиаторную решетку и спойлер. Узкую оптику оборудовали новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней.

В салоне Pajero Sport появилась цифровая приборная панель, большой экран модернизированной мультимедийной системы и новая центральная консоль. На рулевом колесе внедорожника поместили больше кнопок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Tesla резко подешевели

Открывать багажник и замок теперь можно с помощью смартфона. Кроме того, для второго ряда сидений теперь доступны USB-разъемы.

Водителю предложили систему контроля мертвых зон, функцию помощи при смене полосы движения и систему помощи при движении задним ходом.

На местном рынке полноприводный внедорожник уже доступен с 2,4-литровым дизельным турбодвигателем. Мощность агрегата составила 181 "лошадку". Агрегат работает с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Для некоторых стран предусмотрен 2,5-литровый турбодизель с потенциалом 136 л. с. Между тем есть и 209-сильный бензиновый двигатель V6 с объемом 3,0 литра.

Публичная премьера обновленной модели состоялась 25 июля в Таиланде. Производство автомобиля уже ведется на заводе недалеко от Бангкока. Об этом сообщили на unian.ua.

Audi влетело в Mitsubishi. Водитель первого авто не пристегнулся и вылетел из салона через лобовое стекло.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 11 Просмотров: 39112
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 33986
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 33390
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 23836
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21637
Авто
Акции Tesla резко подешевели
Акции Tesla резко подешевели Просмотров: 378
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
Показали, как будут выглядеть автомобили будущего
 Просмотров: 999
Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX
Boeing может приостановить производство самолетов Boeing737 MAX Просмотров: 180
Tesla планирует построить сверхбыстрые зарядные станций в Украине
Tesla планирует построить сверхбыстрые зарядные станций в Украине Просмотров: 423
Audi готовится выпустить первые e-tron GT 2020
Audi готовится выпустить первые e-tron GT 2020 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
11
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 12571
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua