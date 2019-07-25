Mitsubishi обнародовала обновленный внедорожник Pajero Sport

Компания Mitsubishi Motors рассекретила рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport. Фото: unian.ua

Компания Mitsubishi Motors рассекретила рестайлинговый рамный внедорожник Pajero Sport.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport получил дизайн в стиле рестайлингового пикапа L200, с которым он построен на одном шасси.

Внедорожник сделали согласно дизайнерским направлением Mitsubishi - Dynamic Shield.

Машина получила измененный, спортивнее бампер, а также слегка модернизированную радиаторную решетку и спойлер. Узкую оптику оборудовали новыми блоками светодиодных дневных ходовых огней.

В салоне Pajero Sport появилась цифровая приборная панель, большой экран модернизированной мультимедийной системы и новая центральная консоль. На рулевом колесе внедорожника поместили больше кнопок.

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Открывать багажник и замок теперь можно с помощью смартфона. Кроме того, для второго ряда сидений теперь доступны USB-разъемы.

Водителю предложили систему контроля мертвых зон, функцию помощи при смене полосы движения и систему помощи при движении задним ходом.

На местном рынке полноприводный внедорожник уже доступен с 2,4-литровым дизельным турбодвигателем. Мощность агрегата составила 181 "лошадку". Агрегат работает с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Для некоторых стран предусмотрен 2,5-литровый турбодизель с потенциалом 136 л. с. Между тем есть и 209-сильный бензиновый двигатель V6 с объемом 3,0 литра.

Публичная премьера обновленной модели состоялась 25 июля в Таиланде. Производство автомобиля уже ведется на заводе недалеко от Бангкока. Об этом сообщили на unian.ua.

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