Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии

Audi влетело в Mitsubishi, есть травмированные. Фото: gx.net.ua

В Киеве на улице Академика Заболотного Audi влетело в Mitsubishi. Водитель первого авто не пристегнулся и вылетел из салона через лобовое стекло.

Момент аварии попал на видео. Его опубликовали работниками патрульной полиции Киева.

Водитель Audi получил телесные повреждения. Его забрали в больницу для тщательного осмотра. Мужчина из Mitsubishi отделался легким испугом.

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"Водитель Mitsubishi был пристегнут ремнями безопасности, что спасло его, в отличие от другого, который пренебрег правилом дорожного движения", - говорится в подписи к видео.

Причины столкновения выясняют следователи.

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