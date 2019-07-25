Вылетел через лобовое стекло: показали видео страшной аварии

В Киеве на улице Академика Заболотного Audi влетело в Mitsubishi. Водитель первого авто не пристегнулся и вылетел из салона через лобовое стекло.
Момент аварии попал на видео. Его опубликовали работниками патрульной полиции Киева.
Водитель Audi получил телесные повреждения. Его забрали в больницу для тщательного осмотра. Мужчина из Mitsubishi отделался легким испугом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столкнулись и загорелись 2 школьных автобуса
"Водитель Mitsubishi был пристегнут ремнями безопасности, что спасло его, в отличие от другого, который пренебрег правилом дорожного движения", - говорится в подписи к видео.
Причины столкновения выясняют следователи.
В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли 2 человека. Еще четверо пострадали. Как отмечается, на улице Казацкой славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны.
Комментарии