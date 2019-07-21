Двое погибших и четверо пострадавших: произошла ужасная авария

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще четверо пострадали.
Как отмечается, на улице Казацкой Славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Об этом сообщает региональное управление ДСНС.
Водитель и пассажир автомобиля погибли. Водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента. Личности погибших не установлены.
Также в результате ДТП пострадали четыре пассажирки, их госпитализировали в местную больницу. Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии.
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В центре Киева водитель Lexus погиб в ДТП. Авария произошла на Владимирском спуске. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.
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