Двое погибших и четверо пострадавших: произошла ужасная авария

В Желтых Водах легковушка въехала в дерево, есть погибшие и пострадавшие. Фото: 1kr.ua

В городе Желтые Воды Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека. Еще четверо пострадали.

Как отмечается, на улице Казацкой Славы легковушка въехала в дерево. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Об этом сообщает региональное управление ДСНС.

Водитель и пассажир автомобиля погибли. Водителя пришлось извлекать с помощью специнструмента. Личности погибших не установлены.

Также в результате ДТП пострадали четыре пассажирки, их госпитализировали в местную больницу. Одна из женщин находится в крайне тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве





В центре Киева водитель Lexus погиб в ДТП. Авария произошла на Владимирском спуске. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.