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воскресенье, 01 сентября 2019 07:25

Mercedes обнародовал новый кроссовер AMG GLB 35
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Немецкая автокомпания Mercedes-Benz представила новую версию кроссовера GLB, который получил индекс AMG GLB 35.

В новой модификации усилили спортивные качества. Внешности машины почти без изменений. Даже в спортивном исполнении паркетник будет доступен с семиместным салоном.

AMG GLB 35 оснастили 302-сильным бензиновым турбодвигателем, передовой подвеской от AMG, спортивной выпускной системой и мощными тормозами. В паре с мотором будет работать 8-ступенчатая АКПП от AMG.

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Полноприводное транспортное средство ускоряется от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость, что ограничивает электроника - более 250 км/ч.

Стайлинг-пакет AMG-Line включает оригинальную решетку радиатора, 19-дюймовые колесные диски нового образца, металлический передний сплиттер с увеличенным диффузором, расширенное заднее антикрыло.

Как дополнительная опция, предусмотрены колесные диски до 21 дюйма, а также специальный стайлинг-пакет AMG Night.

Об этом сообщили на 24tv.ua.

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