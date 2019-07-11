Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla

Tesla Model S и Model X получат "незначительные текущие изменения": Маск. Фото: autonews.autoua.net

Новые модели электрокаров Tesla Model S и Model X получат лишь "незначительные текущие изменения".

Об этом написал Илон Маск в Twitter.

Директор компании Tesla не уточнил, какие именно изменения следует ожидать в автомобилях после рестайлинга.

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На вопрос о том, получат ли электрокары новый салон, Маск ответил отрицательно.

So like... @elonmusk when's the refreshed Model X coming?

Asking for a friend... 😬 — Brandon Havard (@BrandonJHavard) 9 июля 2019 г.

Ранее автопроизводитель анонсировал серьезные изменения в новых Model S и Model X. Заявили, что электромобили получат новые двигатели и подвеску. Теперь, похоже, Tesla решили отказаться от этого. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Tesla планирует существенно нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале 2019-го.