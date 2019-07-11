Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla

Новые модели электрокаров Tesla Model S и Model X получат лишь "незначительные текущие изменения".
Об этом написал Илон Маск в Twitter.
Директор компании Tesla не уточнил, какие именно изменения следует ожидать в автомобилях после рестайлинга.
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На вопрос о том, получат ли электрокары новый салон, Маск ответил отрицательно.
So like... @elonmusk when's the refreshed Model X coming?— Brandon Havard (@BrandonJHavard) 9 июля 2019 г.
Asking for a friend... 😬
Ранее автопроизводитель анонсировал серьезные изменения в новых Model S и Model X. Заявили, что электромобили получат новые двигатели и подвеску. Теперь, похоже, Tesla решили отказаться от этого. Об этом сообщили на tsn.ua.
Компания Tesla планирует существенно нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале 2019-го.
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