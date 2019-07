Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla

Новые модели электрокаров Tesla Model S и Model X получат лишь "незначительные текущие изменения".

Об этом написал Илон Маск в Twitter.

Директор компании Tesla не уточнил, какие именно изменения следует ожидать в автомобилях после рестайлинга.

На вопрос о том, получат ли электрокары новый салон, Маск ответил отрицательно.

So like... @elonmusk when's the refreshed Model X coming?

Asking for a friend... 😬