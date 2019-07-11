Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 279
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4113
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 855
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 540
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 882
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 396
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1494
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 522
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1386
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Фото
Все фото
4
3
4
4
4
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
Убрали &quot;светофор-сердце&quot;
Убрали "светофор-сердце"
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Видео
Все видео
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 522
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2322
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 693
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1458
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 13:40

Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla

  Комментировать
Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla
Tesla Model S и Model X получат "незначительные текущие изменения": Маск. Фото: autonews.autoua.net

Новые модели электрокаров Tesla Model S и Model X получат лишь "незначительные текущие изменения".

Об этом написал Илон Маск в Twitter.

Директор компании Tesla не уточнил, какие именно изменения следует ожидать в автомобилях после рестайлинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Nissan Leaf будут зарабатывать деньги для своих владельцев

На вопрос о том, получат ли электрокары новый салон, Маск ответил отрицательно.

Ранее автопроизводитель анонсировал серьезные изменения в новых Model S и Model X. Заявили, что электромобили получат новые двигатели и подвеску. Теперь, похоже, Tesla решили отказаться от этого. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Tesla планирует существенно нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале 2019-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Маск рассказал об изменениях в новых автомобилях Tesla». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 45987
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 36075
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 13 Просмотров: 23131
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 17280
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 13842
Авто
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
После ремонта дороги людей подбрасывает на холмах
4
 Просмотров: 9
Nissan Leaf будут зарабатывать деньги для своих владельцев
Nissan Leaf будут зарабатывать деньги для своих владельцев Просмотров: 1395
Илон Маск рассказал, как и когда сделает старые Tesla беспилотными
Илон Маск рассказал, как и когда сделает старые Tesla беспилотными Просмотров: 72
Убрали "светофор-сердце"
Убрали "светофор-сердце"
3
 Просмотров: 648
Tesla бьет рекорды и наращивает производство
Tesla бьет рекорды и наращивает производство Просмотров: 1161
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
14
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
13
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
8
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
7
Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Голосов: 12473
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua