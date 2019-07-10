Tesla бьет рекорды и наращивает производство

 
Ексклюзивы
1/5
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 756
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 468
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 684
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 360
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1413
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1332
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3087
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
4
4
4
5
11
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Обновленную Toyota Yaris тестируют в Германии
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Представили электровнедорожник с разгоном до сотни за 4,5 с.
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Хиппи-мобиль от Volkswagen возродили в электрической версии
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Видео
Все видео
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Hyundai представила новый уникальный двигатель
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Санкции довели: работники российского завода "ГАЗ" зачитали рэп с просьбой о спасении
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Bentley создала электрокар в честь 100-летия компании
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 486
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2232
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1845
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1134
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
среда, 10 июля 2019 17:42

Tesla бьет рекорды и наращивает производство

  Комментировать
Tesla бьет рекорды и наращивает производство
Компания Tesla планирует существенно нарастить производство. Фото: teslarati.com

Компания Tesla планирует существенно нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале 2019 года.

Американская марка готовится увеличить выпуск электрокаров, что конструируют на заводе в Фримонте, штат Калифорния.

"Мы не можем говорить конкретнее, но я знаю, что вам понравятся новые изменения", - написал в письме к сотрудникам президент одного из подразделений Tesla Джером Гилен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе

Во втором квартале 2019 Tesla увеличила поставки электромобилей на 51,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

В апреле-июне компания поставила более 95 тыс. машин. В частности 77,5 тыс. Model 3, и 17,6 тыс. Model S и Model X. Об этом сообщили на tsn.ua.

Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Tesla бьет рекорды и наращивает производство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июля

Поляки применили новую тактику битвы

Украинского инженера осудили на 8 лет

Закончилась крупнейшая битва освободительной войны

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 40821
Как менялась мода на &quot;идеальное женское тело&quot; за последние 100 лет
Как менялась мода на "идеальное женское тело" за последние 100 лет
17
 Просмотров: 27217
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 2 Просмотров: 18793
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
Тесноватый топ: у Каменских на сцене показалась грудь
 1 Просмотров: 12160
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах
Экстрасенсы дают неутешительные прогнозы: женщина исчезла при загадочных обстоятельствах Просмотров: 9189
Авто
Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе
Great Wall выделяет $ 2миллиарда на батарейные заводы в Европе Просмотров: 396
Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций
Ford закрывает заводы в России, работники требуют больших компенсаций Просмотров: 720
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы
Элекромобили принесли Норвегии неожиданные проблемы Просмотров: 5050
Электрокар Unity уже продают за €15 тис.
Электрокар Unity уже продают за €15 тис. Просмотров: 972
Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет
Электрокар побил рекорд Формулы-1, державшийся 20 лет Просмотров: 207
Больше всего комментируют
13
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
11
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
7
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
6
За предвыборную агитацию заплатят украинцы
6
Зеленский озвучил свою позицию относительно русского языка в Донецке
Голосов: 12466
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua