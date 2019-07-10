Tesla бьет рекорды и наращивает производство

Компания Tesla планирует существенно нарастить производство. Фото: teslarati.com

Компания Tesla планирует существенно нарастить производство после рекордных поставок во втором квартале 2019 года.

Американская марка готовится увеличить выпуск электрокаров, что конструируют на заводе в Фримонте, штат Калифорния.

"Мы не можем говорить конкретнее, но я знаю, что вам понравятся новые изменения", - написал в письме к сотрудникам президент одного из подразделений Tesla Джером Гилен.

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Во втором квартале 2019 Tesla увеличила поставки электромобилей на 51,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Показатель превзошел ожидания аналитиков и стал рекордным.

В апреле-июне компания поставила более 95 тыс. машин. В частности 77,5 тыс. Model 3, и 17,6 тыс. Model S и Model X. Об этом сообщили на tsn.ua.

Маск заявил, что дальнобойные электрические самолеты будут созданы уже через 5 лет.