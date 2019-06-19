Машины Ford будут "читать" смартфоны пешеходов

Компания Ford представила технологию, которая позволит автомобилям "общаться" с гаджетами пешеходов. Фото: groupe-psa.com

Компания Ford представила технологию, которая позволит автомобилям "общаться" с гаджетами прохожих.

Изобретение должно свести к нулю аварийность на дорогах.

По словам представителей американской марки, устройство будут монтировать в обычные авто и беспилотники.

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Устройство будет собирать информацию со светофоров, смартфонов, переносных устройств-передатчиков на велосипедах или самокатах. Следовательно, машина сможет "ориентироваться", на каком расстоянии находятся различные участники движения и рекомендовать водителю определенные действия.

Устройство Ford представляет собой коммуникационный блок, поддерживающий стандарт связи C-V2X.

Вторая разработка компании - система коммуникации для беспилотников, что работает на базе технологии блокчейн. На сложных перекрестках, когда их пересекают и автономные, и обычные автомобили, она будет определять, кто поедет первым, сообщили на tsn.ua.

Роботов Digit, которые будут доставлять посылки, начал тестировать американский автопроизводитель Ford.