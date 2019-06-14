385 километров пробега и агрессивный лук: Nissan Leaf e-plus отправят в Европу

Модель Nissan Leaf e-plus оснастят аккумуляторной батареей емкостью 62 кВт·ч. Фото: из открытых источников

Представители компании Nissan заявили, что скоро будут поставлять новый электрический Nissan Leaf e-plus европейским покупателям.

Модель Nissan Leaf e-plus оснастят аккумуляторной батареей емкостью 62 кВт·ч. Производитель заявил, что дальность пробега на одной зарядке составит 385 км.

Новый электрический автомобиль Nissan Leaf e-plus в "стандарте", похоже, будет носить белый цвет и черную крышку багажника. Машина имеет агрессивнее передние фары по сравнению с Nissan Leaf. Чуть ли не самым ожидаемым нововведением станет батарея, которая должна обеспечить "дальнобой".

Машина получит новые опции по персонализации, систему e-Pedal и технологию ProPILOT.

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Согласно статистике из открытых источников, электрокары постоянно набирают популярность. Мир меняется для здоровья планеты.

"В Мадриде старым автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями запрещен въезд в некоторые центральные районы города. Это сделано для того, чтобы снизить загазованность воздуха в них. Ограничение действует на все автомобили с бензиновыми двигателями, зарегистрированные до 2000 года, и все дизельные транспортные средства, зарегистрированные до 2006 года. Исключение сделали только для владельцев машин, проживающих в таких районах или тех, кто имеет определенные льготы.

В центральной части Мадрида ездить можно только на автомобилях с нулевым выбросом. По всему городу установлено более 110 зарядных станций, что должно стимулировать дальнейший рост числа электромобилей. Въезд для старых транспортных средств на бензине и солярке ограничен в зоне общей площадью 472 гектара", - рассказали представители Nissan в Украине.

Nissan Leaf - японская марка автомобиля. Это первый современный электромобиль массового производства и самая продаваемая модель электромобиля в мире, на декабрь 2015. Лиф - самый продаваемый электромобиль в Украине на сентябрь 2017 года.