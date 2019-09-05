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четверг, 05 сентября 2019 13:55

КрАЗ выпустил автомойку - способна чистить даже горную технику
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Выпустили КрАЗ-мойку, что способен справиться с горной техникой
Фото: 24tv.ua
Выпустили КрАЗ-мойку, что способен справиться с горной техникой
Выпустили КрАЗ-мойку, что способен справиться с горной техникой

"КрАЗ", совместно с компанией "Титал" создали автомойку на базе кременчугского грузовика. Машину назвали УММ-5к.

Смастерили новый "КрАЗ" для Еристовского горно-обогатительного комбината. С помощью такого оборудования можно мыть горную технику.

Шасси автомойки - капотной КрАЗ-5233НЕ с колесной формулой 4 × 4.

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6-цилиндровый рядный дизельный силовой агрегат машины работает в паре с девятиступенчатой ​​коробкой передач. Силовой потенциал авто - 300 "лошадок".

КрАЗ-автомойка оборудован кондиционером.

Среди основных модулей гидронапирной надстройки - полипропиленовая цистерны. Для выполнения работ на высоте, на крыше КрАЗ-а предусмотрена специальная платформа. Автономный агрегат позволяет проводить мытье с помощью одного или двух стволов высокого давления. Есть функция подогрева воды до температуры 94°С.

Мытье могут реализовать одновременно два оператора. С помощью набора аксессуаров, удлиняющих телескопических насадок, чистку реально проводить в труднодоступных местах. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Отсутствие номерных знаков на авто может уберечь от "заочного" штрафа за нарушение правил парковки. Но это не убережет от эвакуации.

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Дата
05
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