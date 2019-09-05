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четверг, 05 сентября 2019 12:14

Заочного штрафа за неправильную парковку избежать можно?

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Заочного штрафа за неправильную парковку избежать можно?
Заочного штрафа за неправильную парковку избежать можно, но можно нарваться на эвакуатор. Фото: из открытых источников

Инспекторы по парковке выписывают "заочные" штрафы владельцам неправильно припаркованных машин. А украинские водители учатся противодействовать таким штрафам.

Определенные водители предполагают, что во избежание ответственности достаточно снять номера с машины. Формально запрещено ездить без номеров, а о парковке запрет не "озвучен". Но сработает ли это на практике?

На автомобиль без номерных знаков инспектор по парковке действительно не сможет оформить "заочное" постановление. Ведь он не может идентифицировать такое транспортное средство и найти в базах данных его владельца. Но есть "но"! Инспекторы по парковке имеют право оформить эвакуацию любого авто, что нарушает правила парковки.

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"Если обнаружено авто без номерных знаков, инспектор по парковке вызывает патрульную полицию и эвакуатор, который вывозит авто на штрафплощадку Национальной полиции", - сообщил начальник киевской Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Отсутствие номерных знаков на авто может уберечь от "заочного" штрафа за нарушение правил парковки. Но это не убережет от эвакуации за неуплату парковки или нарушение правил парковки. Стоимость принудительной эвакуации и стоянки на штрафплощадке больше, чем штраф за неправильную парковку - 255-510 грн. Об этом сообщили на 24tv.ua.

Украинский автовладельцев уже заочно штрафуют за неправильную парковку. Талоны о нарушении ПДД и неоплаченной стоянки инспекторы по парковке оставляют под лобовым стеклом автомобилей.

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05
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