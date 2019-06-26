КрАЗ переходит на Евро-6

КрАЗ переводит свои свои машины на экологический стандарт Евро-6. Фото: specmachinery.com.ua.

КрАЗ переводит свои машины на экологический стандарт Евро-6.

Сейчас в компании продолжаются сертификационные испытания автомобилей. Для модельного ряда полноприводных автомобилей изготовили уже 2 образца: трехосный КрАЗ-6322-06 и двухосный КрАЗ-5233ВЕ-600.

Сертификационные испытания проводят на базе "Государственного автотранспортного научно-исследовательского и проектного института", ВЦ "ЗАЗ", ВЦ "АвтоКрАЗ", технической службы JAFI-AUTOKUT Engineering Ltd.

Компания планирует после завершения сертификации серийных капотных автомобилей КрАЗ перейти к сертификации трехосных и двухосных бескапотных машин и КНД, кабины над двигателем транспортных средств.

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Между тем, компания планирует оснастить свои транспортные средства китайскими дизельными двигателями WP10 мощностью 375 л.с. и WP7 с потенциалом 300 "лошадок".

Модели этих двигателей уже сертифицированы производителем в соответствии с требованиями Евро-6. Задача для "АвтоКрАЗ" - подтвердить соответствия сертификационным требованиям автомобилей в целом.

Закон Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" предусматривает введение стандарта Евро-6 на территории Украины с 1 января 2020-го. Об этом сообщили на specmachinery.com.ua.

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