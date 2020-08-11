Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе

Фото: Lexus

Японская марка Lexus раскрыла подробности европейской версии электрокара UX 300e.

Презентация авто состоялась в ноябре прошлого года. Новинка получила светодиодные фары с автоматическим переключением между дальним и ближним светом, датчиками парковки и камерой заднего вида.

Кроме этого, UX 300e оснастят 17-дюймовыми колесными дисками, передними креслами с электроприводом и подогревом, а также систему безопасности Lexus Safety System +.

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Первый электромобиль от Lexus будет иметь один 204-сильный электромотор, который установят спереди и встроенную в пол батарею емкостью 54,3 кВт/ч.

По циклу NEDC запас хода оценивают в 400 км. Таким образом, в реальности будет меньше. При использовании станции мощностью 50 кВт на заряд батареи пойдет 50 мин. Домашний блок на 6,6 кВт будет заряжать около 7 ч.

Первые клиенты смогут получить свой Lexus UX 300e в марте 2021 года.

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