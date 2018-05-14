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Какие штрафы ждут водителей

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Осенью вступает в действие закон, предусматривающий новые штрафы за неуплату парковки. Документ также легализует фото и видеофиксацию нарушений ПДД.

За некоторые правонарушения водителям грозят только штрафы. За некоторые - предусмотрена уголовная ответственность, пишет Аuto.24.

Автор: 24tv.ua
 

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Во время нарушения ПДД полицейский составляет протокол и выписывает постановление о наложении штрафа. Его платят в пользу районного Государственного казначейства по месту регистрации водителя. Штраф следует оплатить в течение 15 дней. В противном случае сумма увеличится вдвое. Неоплаченными штрафами занимается Государственная исполнительная служба. Она может наложить арест на автомобиль.

Первое удостоверения не возвращать, если водителя лишили права управления. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров 4 апреля. Сначала полицейские забирают удостоверения. Затем дело о совершении правонарушения передают в суд. Он своим постановлением или лишает водителя права управления, или нет.

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