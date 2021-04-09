Какие авто покупали чаще всего с начала 2021 года

Фото: "Укравтопром"

Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" создала рейтинг самых популярных моделей за 1-й квартал 2021 года. Так, с января по март первую регистрацию в Украине прошли 108,8 тыс. легковых автомобилей. Этот показатель на 9% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Из этого количества 21,1 тыс. автомобилей были новыми, а 87,7 тыс. машин - растаможеные иномарки с пробегом, информирует "Укравтопром".

По итогам, самым популярным автомобилем стал Toyota RAV4. За 3 месяца 1478 автомобилей этой модели получили первые регистрационные номера. В пятерку самых востребованных автомобилей вошли: Renault Duster - 1269 шт., Kia Sportage - 1182 шт., Nissan Qashqai - 653 шт. - и Renault Sandero - 639 шт.

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Самым популярным автомобилем из растаможенных легковушек с пробегом стал Renault Megane. С начала года сразу 5329 применяемых авто этой модели изменили иностранную регистрацию на украинскую. В ТОП-5 подержанных машин, что впервые зарегистрировали в Украине в 1-м квартале 2021 года, также попали: Volkswagen Passat - 4560 шт., Skoda Octavia - 4281 шт., Volkswagen Golf - 4214 шт. - и Ford Focus - 3257 шт.

По итогам 3 месяцев 2021-го зарегистрировали 1659 автомобилей с электрическим приводом, из них 1526 б/у и 168 новых. В части новых легковых электромобилей наибольшим спросом в этом году пользуется Audi E-Tron, его выбрал 21 покупатель. Среди растаможенных электромобилей с пробегом первенство принадлежит Chevrolet Bolt - 387 регистраций.

1 апреля 2021 года Государственная таможенная служба отправила всем своим подразделениям письмо "О расходах на транспортировку". В нем указано новое определение таможенной стоимости любых транспортных средств, которые ввозят в Украину из США. Теперь на таможне будут учитывать не только стоимость автомобиля, но и расходы на транспортировку авто в Украину. Ранее эти расходы составляли $ 400 за авто, теперь подход станет другим. В зависимости от удаленности порта США, стоимость варьируется от $700 до $1300.