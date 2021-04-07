В Украине подорожает растаможка автомобилей из США фото: automotousa.com.ua

1 апреля 2021 года Государственная таможенная служба отправила всем своим подразделениям письмо "О расходах на транспортировку". В нем указано новое определение таможенной стоимости любых транспортных средств, которые ввозят в Украину из США.

Теперь на таможне будут учитывать не только стоимость автомобиля, но и расходы на транспортировку авто в Украину, сообщает ITC.ua.

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Ранее эти расходы составляли $ 400 за авто, сейчас подход станет другим. В зависимости от удаленности порта США, стоимость варьируется от $700 до $1300.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость транспортировки авто в Украину может вырасти с $400 до $1000. Поскольку на эту стоимость начисляют 20% НДС, он вырастет с $80 до $200. Таким образом, стоимость растаможки вырастет в среднем на $120 при условии, что порт, из которого доставляют автомобиль находится не слишком далеко.

6 апреля 2021 года автосалоны Украины получили право регистрировать новые транспортные средства. Ранее работники автосалонов договаривались с сервисными центрами МВД. Теперь покупатель нового автомобиля может сразу после покупки получить номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства непосредственно в автосалоне.