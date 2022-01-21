Как выбрать машину по своему бюджету

 
Ексклюзивы
1/5
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 8091
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 531
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1611
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1152
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1539
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2034
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1908
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1602
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 549
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 693
Фото
Все фото
3
7
7
25
4
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
Показали легендарную модель Porsche
Показали легендарную модель Porsche
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Украина впервые передала прокуратуре ФРГ элитные авто преступников
Проходит метровый брод и имеет 240 &quot;лошадей&quot; под капотом – как едет новый Land Rover Defender
Проходит метровый брод и имеет 240 "лошадей" под капотом – как едет новый Land Rover Defender
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
На дорогах заработают мобильные станции автодиагностики
Видео
Все видео
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
В Харькове мужчина голыми руками спасал транспорт от падения: курьезное видео
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Впервые в мире: украинец смастерил из "Запорожца" дом на колесах
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 162
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4644
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1935
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5049
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 81
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 19:52

Как выбрать машину по своему бюджету

  Комментировать
Как выбрать машину по своему бюджету

На начало 2022 года в Украине насчитывалось 8,8 млн легковых авто. Машина для многих — чуть ли не обязательное приобретение.

И многие делают грубую ошибку: при выборе машины берут не то, на что хватает денег, а то, что повысит статус, пускай даже за это придется много переплачивать и брать кредит на карту.

Чтобы не жалеть о покупке, и не ухудшить свое финансовое положение из-за автомобиля — придерживайтесь нескольких советов при выборе.

Цена самой машины

Часто можно встретить такую "формулу": цена машины должна быть не больше, чем 6-12 ваших зарплат. Однако этот совет ничем не аргументирован.

Разумнее смотреть не на зарплату, а на сумму, которая остается после всех трат, и брать бюджет не одного человека, а семьи, которая будет пользоваться автомобилем.

Приведем пример: пара с ребенком имеет общий доход в 45 тысяч гривен. После всех расходов у них остается 10 тысяч — и именно по этой сумме и надо смотреть на максимальную цену машины. А еще надо учитывать:

• какие важные траты есть у семьи (например, ипотека, или оплата дорогого института ребенку);

• насколько стабильно их финансовое положение;

• насколько вообще нужен автомобиль, и для каких целей (например, если на нем вы планируете подрабатывать в такси по выходным — это плюс, а если вы сами не знаете, зачем нужна машина — это минус).

• Если семья имеет стабильный доход, и не имеет каких-то серьезных обязательств (той же ипотеки), то можно ориентироваться на машины ценой до 12-18 месячных "остатков". То есть если после всех расходов у вашей семьи остается 10 тысяч гривен в месяц — стоит выбирать авто не дороже 120-180 тысяч.

Стоимость обслуживания

Речь идет и про плановую замену расходников (масло, резина, ремень генератора, тормозные колодки, и так далее), и про ремонт в случае поломки. Цена на детали и на работу сильно зависит от возраста машины, ее марки, модели, и некоторых характеристик.

Вывод такой: для экономии лучше брать автомобили "народных" марок, если премиум-сегмент не вписывается в ваш бюджет.

Расход топлива

За год обычный человек накатывает в среднем 10-20 тысяч км. А если вы живете в пригороде, или часто катаетесь на дачу, или ваша работа связана с поездками, и работодатель не компенсирует бензин — пробег может быть еще больше.

Это значит, что для вашего бюджета большое значение будет иметь и расход топлива. Разбираемся на примере: если у вас мощное авто с 2-литровым двигателем под 150 "лошадей", который грозно рычит, когда вы стартуете со светофора — скорее всего, он потребляет по 10-12 литров на 100 км в городе. При цене на АИ-92 в 32 грн получается, что на 10-20 тысяч км за год вы потратите 32-76.8 тысяч грн только на заправки.

Вывод такой: чем меньше объем и мощность двигателя — тем выгоднее. Для большинства автовладельцев иметь мощный мотор и не нужно — в городах и пригородах особо не погоняешь, а по трассе и малолитражки могут ехать под 120-140 км/ч.

ТОВ "ЛІНЕУРА УКРАЇНА", ЄДРПОУ 42753492, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, серія ФК № 1177 від 19.03.2019, ліцензія Нацкомфінпослуг № 529 від 04.04.2019.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать машину по своему бюджету». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 12168
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 11151
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
3
 Просмотров: 8991
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 8307
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 8100
Авто
Как выбрать пневматический краскопульт для покраски авто
Как выбрать пневматический краскопульт для покраски авто Просмотров: 63
Хакеры положили сайт с автогражданкой
Хакеры положили сайт с автогражданкой Просмотров: 504
В МВД хотят усилить наказание за нетрезвое вождение
В МВД хотят усилить наказание за нетрезвое вождение Просмотров: 531
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
Украинские инженеры представили мотоцикл будущего (видео)
 Просмотров: 2970
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
Презентовали первый в мире автомобиль, изменяющий цвет
 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
13
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
3
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
2
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО
2
Офис генпрокурора обжалует меру пресечения Порошенко
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
Голосов: 16210
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть