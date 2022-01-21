Как выбрать машину по своему бюджету

На начало 2022 года в Украине насчитывалось 8,8 млн легковых авто. Машина для многих — чуть ли не обязательное приобретение.

И многие делают грубую ошибку: при выборе машины берут не то, на что хватает денег, а то, что повысит статус, пускай даже за это придется много переплачивать и брать кредит на карту.

Чтобы не жалеть о покупке, и не ухудшить свое финансовое положение из-за автомобиля — придерживайтесь нескольких советов при выборе.

Цена самой машины

Часто можно встретить такую "формулу": цена машины должна быть не больше, чем 6-12 ваших зарплат. Однако этот совет ничем не аргументирован.

Разумнее смотреть не на зарплату, а на сумму, которая остается после всех трат, и брать бюджет не одного человека, а семьи, которая будет пользоваться автомобилем.

Приведем пример: пара с ребенком имеет общий доход в 45 тысяч гривен. После всех расходов у них остается 10 тысяч — и именно по этой сумме и надо смотреть на максимальную цену машины. А еще надо учитывать:

• какие важные траты есть у семьи (например, ипотека, или оплата дорогого института ребенку);

• насколько стабильно их финансовое положение;

• насколько вообще нужен автомобиль, и для каких целей (например, если на нем вы планируете подрабатывать в такси по выходным — это плюс, а если вы сами не знаете, зачем нужна машина — это минус).

• Если семья имеет стабильный доход, и не имеет каких-то серьезных обязательств (той же ипотеки), то можно ориентироваться на машины ценой до 12-18 месячных "остатков". То есть если после всех расходов у вашей семьи остается 10 тысяч гривен в месяц — стоит выбирать авто не дороже 120-180 тысяч.

Стоимость обслуживания

Речь идет и про плановую замену расходников (масло, резина, ремень генератора, тормозные колодки, и так далее), и про ремонт в случае поломки. Цена на детали и на работу сильно зависит от возраста машины, ее марки, модели, и некоторых характеристик.

Вывод такой: для экономии лучше брать автомобили "народных" марок, если премиум-сегмент не вписывается в ваш бюджет.

Расход топлива

За год обычный человек накатывает в среднем 10-20 тысяч км. А если вы живете в пригороде, или часто катаетесь на дачу, или ваша работа связана с поездками, и работодатель не компенсирует бензин — пробег может быть еще больше.

Это значит, что для вашего бюджета большое значение будет иметь и расход топлива. Разбираемся на примере: если у вас мощное авто с 2-литровым двигателем под 150 "лошадей", который грозно рычит, когда вы стартуете со светофора — скорее всего, он потребляет по 10-12 литров на 100 км в городе. При цене на АИ-92 в 32 грн получается, что на 10-20 тысяч км за год вы потратите 32-76.8 тысяч грн только на заправки.

Вывод такой: чем меньше объем и мощность двигателя — тем выгоднее. Для большинства автовладельцев иметь мощный мотор и не нужно — в городах и пригородах особо не погоняешь, а по трассе и малолитражки могут ехать под 120-140 км/ч.

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