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среда, 31 июля 2019 17:49

Как проехать дорожные выбоины, чтобы не испортить подвеску автомобиля - советы автоэксперта

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С 1 января по июль 2019 года, в условиях неудовлетворительного состояния дорог произошло 63 ДТП с пострадавшими. Об этом свидетельствует официальная статистика обнародована на сайте патрульной полиции Украины.

Человек не всегда может понести травмы вследствии проезда поврежденных участков пути. В отличие от машины. Они всегда страдают, поскольку буквально берут на себя удар. Gazeta.ua пообщалась с автоэкспертом и выяснила, что надо делать, какие приемы применять, чтобы уберечь свое транспортное средство от существенных негативных последствий встречи машины с выбоинами на дорогах. Евгений Середницкий, директор школы контраварийного вождения "Корда Профи" рассказал, как минимизировать разрушительное воздействие дорожных ям.

Какие узлы машины подвергаются разрушениям в результате наезда на яму?

Почти все. На выбоине можно и бампер оторвать и "свет" потерять. Я стал очевидцем, как подержанную Audi на яме "качнуло" и в нее отлетела фара.

От наездов на колдобины может серьезно пострадать и корпус машины. Если авто "достанется дна", то можно и пороги погнуть и глушитель оторвать.

Если перегружен или изношенный амортизатор, пружина сжалась на максимум - "некуда" амортизировать. При таких обстоятельствах, особенно при наезде на углубления, бывает, что амортизатор "улетает" в чашку, пробивает капот. Как-то в Черкасской области, собственными глазами видел, как такая беда постигла Mitsubishi.

Между тем, если не работает подвеска, уничтожены подушки, амортизаторы, а картину дополняют ямы - колебательные движения переходят на другие агрегаты, включая двигатель. Таким образом, поскольку силовой агрегат нелегкий и вибрирует от работы- он может даже упасть.

Подвеска - часть автомобиля, за которой надо пристально следить. Многие люди недооценивают, не знают важность исправного состояния амортизаторов и пружин. А факт таков: если, скажем, амортизаторы уже свою "песню отпели" - тормозной путь увеличивается минимум на 30 процентов. Это потому что машину качает.

Также, когда машина в яму проваливается, особенно если одновременно парой передних колес - есть риск пробить радиатор.

Как страдает "ходовая часть" транспортного средства в целом?

Выходят из строя рычаги подвески, разрушаются сайлентблоки.

Едва ли не главный индикатор неудачного проезда ям - колеса. Диски гнутся, шины рвутся, шишки вылезают.

Автор: из открытых источников
  Эксперт рассказал, как ехать через выбоины чтобы не уничтожить подвеску авто
Эксперт рассказал, как ехать через выбоины чтобы не уничтожить подвеску авто

Как следует "разминаться" с ямами на дороге?

Тормозите. Но непосредственно перед выбоиной отпустите тормоз, если ситуация позволяет. Если вы заскочите в яму во время замедления - это плохо для машины. Это потому, что когда вы движетесь на скорости и резко тормозите - основная нагрузка переносится в "нос" машины. Поэтому, если вы основную массу положили на "плечи" передней части подвески автомобиля и поймали яму - будет удар. При таких обстоятельствах шанс разрушения амортизационных узлов максимальный.

Идеально, если вы перекотитесь по яме. Скорость должна быть минимальная: первая передача, или даже выжато сцепление. Двигайтесь 3-5 километров в час.

Колеса на выбоине должны не прыгать, а медленно крутиться. Если так - машина "переплывает" препятствие и нет существенного удара по подвеске и другим деталям транспортного средства.

Чем выше скорость, тем больше шанс, что автомобиль провалится в углубление, а не обойдет его безопасно. Кроме того, что может быть "бах" на кузов, колесо, вместо того, чтобы тихо выехать - врежется в обод выбоины. Среди первоочередных возможных последствий - уничтожена резина, диск, подвеска. Не исключена возможность оставить в впадине и часть машины: все колесо части амортизационного механизма и другие детали авто.

Что делать, если яму увидел поздно?

Если вы едете, видите яму и понимаете, что за мгновение она уже будет под авто - не выворачивайте руль, конечно если этого не требует ситуация. Это потому, что вы перенесете основную нагрузку на переднюю часть транспортного средства. Но в дополнение продольной нагрузке, если вы вікрутите руль, особенно резко - вы еще, "вишенкой на торт", пресанете "нос" машины поперечной нагрузкой. В результате вы еще больше завалите передние колеса, что значительно усиливает разрушения машины, если при таких условиях заскочить в выбоину.

Поэтому если вы понимаете, что поздно увидели яму и затормозить не успеете - лучше двигаться со скоростью, на которой ехали до того, чтобы авто попыталось "перелететь" препятствие, по возможности.

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Имеет ли значение наличие на транспортном средстве ABS против ям?

Да. Если машина без АБС, при резком нажатии на тормоз, колеса может заблокировать. Если заблокированое колесо попадет в яму - ему крайне сложно будет прокрутиться, особенно от встречи с вертикальным краем выбоины. Поэтому, шанс выломать колесо и "еще что-то" с ним - высокий.

Всегда ли выбоина должна быть самых приоритетных объектом в поле зрения?

Нет. Люди, которые пытаются объехать яму, часто смотрят не на лучший путь, которым можно обойти препятствие, а на яму. И, как правило, попадают именно в нее.

Есть ли "спецприемы" против ям на дороге?

Возможно и цинично, но можете взять себе разведчика. Это может быть любое другое авто, что движется перед вами. Пусть идет впереди. Он будетобъезжать ямы, а значит, и вы будете знать где они, без риска самому к ним попасть. Особенно это может пригодиться когда вы движетесь незнакомым путем.

Не расслабляйтесь на хорошей дороге, полотно которой затеняют определенные объекты. Ведь там где "играет" свет и тень - ям можно просто не увидеть. Особенно если вы уже несколько выбоин встретили. Это сигнал, что шанс встретить очередную яму достаточно высок, поэтому скорость лучше уменьшить.

Есть ли разница в "работе" с мелкими, средними, большими ямами?

Относительная. Если яма уже за ваше колесо - можно и не притормаживать. Хотя если есть возможность такую ​​объехать - объезжайте.

Если яма шире колеса - тормозите. Как правило, крупные ямы - глубокие.

Между тем, выбоину можно пустить между колеса своего авто.

Каких "углублений" стоит остерегаться больше всего?

"Люков и ливнестоков. Люк может открываться, не стоит на него наезжать. Ливнесток - длинный и относительно непрочный. Если в него провалится колесо - шанс оторвать его достаточно высок. И ловушка в формате открытого люка тоже шансов машине "выйти сухой из воды" оставляет мало. Слишком рискует автовладелец с хорошо нагруженным колесом, в том числе в результате торможения во время наезда на препятствие.

Мораль такова: чем меньше вы попадаете в странные места, тем меньше с вами происходит странных событий", - рассказал автоэксперт Евгений Середницкий.

Тема ям, выбоин, некачественных украинских дорог - классическая и злободневная. И с этим надо бороться, чтобы пассивная позиция не взращивала произвол и не подвергала людей опасности. Ведь некачественные дороги могут быть поводом ДТП.

Автор: из открытых источников
  Эксперт рассказал, как ехать через выбоины чтобы не уничтожить подвеску авто
Эксперт рассказал, как ехать через выбоины чтобы не уничтожить подвеску авто

Правозащитник, эксперт в вопросах законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимир Караваев говорит, что по Конституции Украины, каждый имеет право на возмещение убытков вызванных действиями или бездействием должностных лиц. Главная задача пострадавшего в ДТП из-за некачественной дороги - доказать, что чиновник, организация, отвечающая за такой участок пути - некачественно выполняет свои обязанности, или совсем ничего не делает для ремонта или строения.

Как только авария произошла, и вы в состоянии - вызовите полицию и попросите правоохранителей взять с собой представителя компании на балансе которой находится поврежденный участок трассы.

Правохранитель должен составить документ, с фиксацией деталей событий, дорожной обстановки, указать повреждения, потерпевшего транспортное средство. Важна максимальная детализация и объективность. Ведь в суде встанет вопрос: мог ли водитель избежать попадания в яму. Поэтому задача водителя - не сидеть на месте. Надо все снимать, фотографировать. Стоит зафиксировать размеры ямы, схему ДТП, дорожные условия, освещение, есть ли предупредительные знаки о некачественном участкае дороги и другое, что максимально подробно опишет ситуацию.

Полиция может оформить процессуальные документы по двум статьям административного кодекса: либо на водителя, либо на лицо, отвечающее за эксплуатацию участка пути.

Если суд решит, что виновен представитель дорожно-эксплуатационной службы - возникают основания для подачи иска на возмещение морального и материального ущерба. К тому времени уже нужно иметь оценку материального ущерба, который получила машина. Кроме того следует сохранить чеки и квитанции, которые остались от расходов, связанных с аварией. Их можно будет возместить через суд.

Эксперт рассказал, как отстоять свою правоту и добиться компенсации, если вы попали в ДТП из-за некачественной дороги.

Автор: Богдан Пихачек
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